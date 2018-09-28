РПЦ отрицает "временный характер" юрисдикции над Киевской митрополией

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Представленные Константинопольским патриархатом документы не подтверждают его прав на Киевскую митрополию, заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов.

Ранее Константинопольский патриархат опубликовал 29-страничное "обоснование" своего права на предоставление автокефалии украинской церкви со ссылкой на исторические документы. Там заявили, что у РПЦ нет права на Украинскую церковь, так как передача Киевской митрополии в юрисдикцию Москвы в XVII веке "носила временный характер".

"В документах этого нет", — заверил Балашов журналистов.

"Для нас были очень странными утверждения некоторых представителей Константинопольского патриархата, что анонсированные Константинополем решения (о даровании автокефалии) якобы основываются на этих исторических документов и как-то оправдываются ими. Мы хотели бы задать вопрос нашим братьям — из каких именно документов они вынесли такие суждения. Или может ознакомиться с теми документами, которые до сих пор остались вне сферы нашего внимания. Хотя я сомневаюсь, что такие существуют", — добавил он.