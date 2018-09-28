Мощам святителя Луки Крымского смогут поклониться жители 17 городов России

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит одну из главных крымских святынь, мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), с 1 октября по 27 ноября в 17 городов России, впервые на столь длительное время они покинут Симферополь, сообщили в пятницу в пресс-службе ФАП.

Мощи привезут во Владивосток, Новосибирск, Омск, Челябинск, Самару, Ульяновск, Нижний Новгород, Владимир, Калугу, Смоленск, Брянск, Орел, Курск, Липецк, Тамбов, Архангельск и Калининград. "Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки покинет на столь долгий срок Симферополь и посетит 17 российских городов", — отмечается в сообщении.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку он много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.

"Весной 2018 года Фонд Андрея Первозванного приносил мощи святителя Луки в Москву. Ранее мы организовывали принесение этой святыни в Грецию. На протяжении нескольких лет мы получали просьбы из разных регионов России доставить туда ковчег с частицей мощей великого святого. Мы получили благословение святейшего патриарха Кирилла и в октябре-ноябре 2018 года воплотим в жизнь мечты многих тысяч верующих, нуждающихся в молитвенном заступничестве святителя", — рассказал директор ФАП Владимир Бушуев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Планируется, что в некоторых регионах по решению местных архиереев ковчег с частицей мощей святителя Луки будет доставляться в онкологические больницы и диспансеры.

По заказу фонда, на художественном предприятии "Софрино" изготовлены 500 тысяч иконок архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, которые будут раздаваться как благословение всем пришедшим поклониться мощам святителя.