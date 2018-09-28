В УПЦ рассказали о контактах с Константинополем

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь поддерживает прямые контакты с Константинопольским патриархатом, заявил РИА Новости в пятницу замглавы Отдела внешнецерковных связей УПЦ Николай Данилевич.

"Константинопольский патриархат общается напрямую с Украинской православной церковью. Доказательством этого служит множество писем от патриарха Варфоломея Блаженнейшему митрополиту Онуфрию и наоборот. У нас абсолютно прямое общение. Понятно, что патриарх Варфоломей общается и с Московским патриархатом напрямую. Наша церковь хоть и является автономной, но у нас абсолютно прямые связи, и мы ведем переговоры напрямую со всеми поместными православными церквями", — заявил Данилевич.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве.

Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата – покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.