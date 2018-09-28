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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Мощи Ильи Муромца кинут в подвал". Что еще ждет Украинскую церковь

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (107)
(обновлено: 08:13 28.09.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкВзрыв и сильный пожар возник в ночь на воскресенье на западе МосквыВзрыв и сильный пожар возник в ночь на воскресенье на западе Москвы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Автокефальную церковь власти Украины еще не обрели, а преследовать неугодных уже начали. В базу данных скандально известного "Миротворца" попал глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. Радикалы собираются штурмовать Киево-Печерскую лавру. О последствиях церковной авантюры Киева — в материале РИА Новости.

Святыня под ударом

Ежедневно Киево-Печерскую лавру, которая почитается верующими духовным центром Руси, посещают сотни паломников. Первым делом они устремляются в пещеры, где покоятся останки монахов. В одной из гробниц можно увидеть потемневшую от времени большую руку. Это мощи преподобного Илии Печерского, которого отождествляют со знаменитым Ильей Муромцем.

Парадокс, но былинный богатырь считается персоной нон-грата на Украине — книги "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях" и "Богатырские русские сказки" там запрещены. Похоже, та же участь ждет его мощи: их могут оттуда убрать и выставить в каком-нибудь музее. Либо сунуть в обычный ящик и закрыть в подвале, совсем как в советские времена.

Эти опасения вполне реальны. "Звучат угрозы, что 14 октября, на Покров (один из 12 главных православных церковных праздников, Покров Пресвятой Богородицы. — Прим. ред.), будут вновь захваты святынь так называемых московских центров. Почему "московских", а не "Христовых"? Разве у нас здесь Москва?" — возмущается наместник Лавры митрополит Вышгородский Павел.

В начале года радикалы уже покушались на святыню. Восьмого января члены националистической группировки С14* заблокировали вход на территорию монастыря, жгли файеры, угрожали верующим. Но на штурм все же не решились.

Теперь политическая конъюнктура изменилась. Представители власти и сторонники украинской автокефалии не скрывают своих намерений "выкурить москалей из Лавры".

Протестующие возле Киево-Печерской лавры. 8 января 2018
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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"Когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра — и одна, и вторая — будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. И Россия, и Московский патриархат никакого отношения к этим святыням не имеют. А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей церковной собственности не имеет", — заявил глава непризнанного "Киевского патриархата" Филарет.

Логика раскольника проста: легитимная Украинская православная церковь не имеет права пользоваться даже своим имуществом. К слову, сейчас у нее почти 12 тысяч приходов, а у филаретовцев чуть больше пяти тысяч. Хочется, понятное дело, отхватить кусок побольше, причем вместе с известными на весь христианский мир реликвиями.

"Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви. Вот, например, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра (где хранится одноименная чудотворная икона Богоматери. — Прим. ред.) — чья это собственность? Собственность украинского государства", — делает вывод Филарет.

Дальше — хуже

Планы светского Киева относительно канонической Украинской православной церкви тоже известны. Прежде всего ее лишат нынешнего названия. Разговоры об этом на уровне провластных экспертов и отдельных депутатов Рады ведутся уже не первый год. А 20 сентября, выступая в Верховной раде, об этом сообщил лично президент Порошенко.

Болельщики сборной Украины смотрят матч Саудовская Аравия-Украина в Ганновере, Германия. 19 июня 2006
© AFP 2018 / Yuri Cortez
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"Я гарантирую, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохранит единство с Российской православной церковью. И называть ее так и будем, чтобы облегчить понимание", — слукавил президент.

Для этого у властей припасен законопроект № 5309, предусматривающий изменение названия тех религиозных организаций, руководящие центры которых находятся "в государстве, признанном осуществляющим военную агрессию против Украины".

В день выступления Порошенко в Раде стало известно, что украинский Минкульт создал комиссию для оценки имущества УПЦ в Сумской области. А когда в Церкви забили тревогу и заговорили о том, что это незаконно, министерство вдруг заявило: "Это не наша комиссия".

Однако в тексте письма на имя настоятеля Спасо-Преображенской церкви города Глухов (Сумская область), имущество которой собрались описывать, четко указано, что это делается "для выполнения факсограммы Министерства культуры Украины от 18.09.2018 года № 18/18".

© Фото : предоставлено информационно-просветительским отделом УПЦПисьмо с уведомлением священника УПЦ МП об описи имущества Спасо-Преображенского собора Глухова
© Фото : предоставлено информационно-просветительским отделом УПЦ
Письмо с уведомлением священника УПЦ МП об описи имущества Спасо-Преображенского собора Глухова

"Томос (документ об автокефалии. — Прим. ред.) еще не дали, а имущество в храмах уже описывают. Как вы думаете, что будет после (дарования) томоса?" — предупреждает глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Мужчина с крестом на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Вашингтон давит". Где еще возможен "церковный майдан"
Помимо Киевской и Почаевской лавры, Украинской церкви принадлежат и другие святыни. В их числе Святогорская лавра в Донецкой области, Мгарский монастырь под Полтавой, Успенский монастырь в Одессе, собор Рождества Богородицы в Козельце с уникальным иконостасом в барочном стиле и многие другие. В Церкви опасаются, что скоро их захватят раскольники, а хранящиеся там святыни растащат. Причем сделают это по отработанной схеме: при участии вооруженных радикалов и бездействии полиции. Так уже было, например, с Успенским храмом в селе Птичья Ровненской области.

"В апреле раскольники наняли боевиков "Правого сектора"* и "Айдара", чтобы те заняли храм. А потом приехал их "епископ" и стал говорить, что это храм "Киевского патриархата", — жалуется прихожанка Мария.

© Фото : Украинская Православная ЦерковьС помощью вооруженных радикалов сторонники "Киевского патриархата" захватили Успенский храм в селе Птичья Дубенского района Ровненской области. 3 апреля 2018
© Фото : Украинская Православная Церковь
С помощью вооруженных радикалов сторонники "Киевского патриархата" захватили Успенский храм в селе Птичья Дубенского района Ровненской области. 3 апреля 2018

Но в скором времени рейдерские захваты станут еще и абсолютно законными. На рассмотрении в Раде находится законопроект № 4128, который предполагает "упрощение процедуры внесения изменений или перерегистрации уставов религиозных общин". Авторы документа хотят наделить приходы правом самостоятельно выбирать, под чьей юрисдикцией им находиться — легитимной Украинской православной церкви или раскольничьих "Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви". А может, и вовсе примкнуть к униатам (греко-католикам). Для этого нужно, чтобы за такое решение проголосовали 50% прихожан плюс один голос.

Батальон Азов и православные верующие. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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Вот только критики этой законодательной инициативы обращают внимание на то, что в новом законе не определено главное — кого считать прихожанином. Значит, для голосования можно будет просто набрать людей "с улицы".

"Законопроекты № 4128 и 5309 <…> имеют целью юридическую ликвидацию Украинской православной церкви путем ее рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества (святынь, храмов и монастырей)", — заявил на днях Синод УПЦ.

"Конченые безбожники"

В Украинской православной церкви боятся, что создание властями и раскольниками новой автокефальной структуры загонит верующих в гетто. Ее архиереи открыто заявляют об информационных атаках на Церковь.

"Мы чувствуем неформальное давление определенных политических сил на нашу Церковь, на наших архиереев", — еще в мае сообщал журналистам управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич).

Сейчас же, когда ситуация накалилась до предела, представители поместных православных церквей, мировые СМИ и эксперты предрекают настоящую катастрофу: без кровопролития, по их мнению, точно не обойдется. Власть будет преследовать неугодных ей священников, многие из которых, в свою очередь, "сбегут в Россию, хотя далеко не у всех будет такая возможность", предполагает политолог Аркадий Малер.

Полиция у входа в церковь в селе Птыча Ровенской области, Украина
© AFP 2018 / Genya Savilov
"Выпил водки — и на штурм". Кто стоит за атаками на "храмы москалей"
"Если на Украине создадут так называемую единую православную церковь, то государство будет на нее работать, заталкивая туда людей силком. Сначала путем изъятия храмов, а потом — с теми, кто откажется их покидать — посредством прямых политических репрессий. Те священники, которые уже сталкивались с карательным аппаратом СБУ, прекрасно знают, о чем идет речь", — считает он.

Один из таких священников — протоиерей Андрей Ткачев, в 2014 году перебравшийся в Россию. Ему и его семье в течение нескольких месяцев угрожали расправой. Он уверен, что в случае появления "незалежной церкви" пострадают не только священники, но и все верующие УПЦ.

"Можно со страхом ожидать, что эти безбожники будут отбирать, ломать, нападать. Реальная опасность для верующих действительно существует. Власть находится в руках отпетых мерзавцев как в рясах, так и в балаклавах — разницы большой нет. Священники и миряне настоящей Христовой Церкви будут пить общую чашу. Остается молиться, чтобы чаша эта их миновала", — предрекает он.

Говоря о судьбе святынь Украинской церкви, в том числе о мощах святых в Киево-Печерской лавре и знаменитой Почаевской иконе, он провел параллель между нынешними событиями и гонениями на веру в советские годы.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время молитвы за Украину
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Церковный блеф: зачем Порошенко православная карта в политической игре
"В 20-е годы прошлого столетия советская власть проводила целую кампанию по осквернению мощей: их доставали из раки, переносили в музеи, складывали в мешки в подвалах — как, например, мощи Серафима Саровского. Сейчас может быть все что угодно, ведь мы имеем дело с кончеными безбожниками, которые в силу конъюнктуры сохраняют отчасти "христианское лицо", но ничего подобного за душой не имеют. Они действуют вполне в духе советской эпохи, которая была атеистично-безбожной. А эти — лицемерно-безбожные, под видом христиан. Это еще хуже", — заключает протоиерей.

© РИА Новости / Олег МакаровПерейти в фотобанкПочаевская Успенская лавра. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Макаров
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Почаевская Успенская лавра. Архивное фото

*Экстремистские движения, запрещенные в России.

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