"Мощи Ильи Муромца кинут в подвал". Что еще ждет Украинскую церковь

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Автокефальную церковь власти Украины еще не обрели, а преследовать неугодных уже начали. В базу данных скандально известного "Миротворца" попал глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. Радикалы собираются штурмовать Киево-Печерскую лавру. О последствиях церковной авантюры Киева — в материале РИА Новости.
Святыня под ударом
Ежедневно Киево-Печерскую лавру, которая почитается верующими духовным центром Руси, посещают сотни паломников. Первым делом они устремляются в пещеры, где покоятся останки монахов. В одной из гробниц можно увидеть потемневшую от времени большую руку. Это мощи преподобного Илии Печерского, которого отождествляют со знаменитым Ильей Муромцем.
Парадокс, но былинный богатырь считается персоной нон-грата на Украине — книги "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях" и "Богатырские русские сказки" там запрещены. Похоже, та же участь ждет его мощи: их могут оттуда убрать и выставить в каком-нибудь музее. Либо сунуть в обычный ящик и закрыть в подвале, совсем как в советские времена.
Эти опасения вполне реальны. "Звучат угрозы, что 14 октября, на Покров (один из 12 главных православных церковных праздников, Покров Пресвятой Богородицы. — Прим. ред.), будут вновь захваты святынь так называемых московских центров. Почему "московских", а не "Христовых"? Разве у нас здесь Москва?" — возмущается наместник Лавры митрополит Вышгородский Павел.
В начале года радикалы уже покушались на святыню. Восьмого января члены националистической группировки С14* заблокировали вход на территорию монастыря, жгли файеры, угрожали верующим. Но на штурм все же не решились.
Теперь политическая конъюнктура изменилась. Представители власти и сторонники украинской автокефалии не скрывают своих намерений "выкурить москалей из Лавры".
Логика раскольника проста: легитимная Украинская православная церковь не имеет права пользоваться даже своим имуществом. К слову, сейчас у нее почти 12 тысяч приходов, а у филаретовцев чуть больше пяти тысяч. Хочется, понятное дело, отхватить кусок побольше, причем вместе с известными на весь христианский мир реликвиями.
"Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви. Вот, например, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра (где хранится одноименная чудотворная икона Богоматери. — Прим. ред.) — чья это собственность? Собственность украинского государства", — делает вывод Филарет.
Дальше — хуже
Планы светского Киева относительно канонической Украинской православной церкви тоже известны. Прежде всего ее лишат нынешнего названия. Разговоры об этом на уровне провластных экспертов и отдельных депутатов Рады ведутся уже не первый год. А 20 сентября, выступая в Верховной раде, об этом сообщил лично президент Порошенко.
Для этого у властей припасен законопроект № 5309, предусматривающий изменение названия тех религиозных организаций, руководящие центры которых находятся "в государстве, признанном осуществляющим военную агрессию против Украины".
В день выступления Порошенко в Раде стало известно, что украинский Минкульт создал комиссию для оценки имущества УПЦ в Сумской области. А когда в Церкви забили тревогу и заговорили о том, что это незаконно, министерство вдруг заявило: "Это не наша комиссия".
Однако в тексте письма на имя настоятеля Спасо-Преображенской церкви города Глухов (Сумская область), имущество которой собрались описывать, четко указано, что это делается "для выполнения факсограммы Министерства культуры Украины от 18.09.2018 года № 18/18".
"Томос (документ об автокефалии. — Прим. ред.) еще не дали, а имущество в храмах уже описывают. Как вы думаете, что будет после (дарования) томоса?" — предупреждает глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.
"В апреле раскольники наняли боевиков "Правого сектора"* и "Айдара", чтобы те заняли храм. А потом приехал их "епископ" и стал говорить, что это храм "Киевского патриархата", — жалуется прихожанка Мария.
Но в скором времени рейдерские захваты станут еще и абсолютно законными. На рассмотрении в Раде находится законопроект № 4128, который предполагает "упрощение процедуры внесения изменений или перерегистрации уставов религиозных общин". Авторы документа хотят наделить приходы правом самостоятельно выбирать, под чьей юрисдикцией им находиться — легитимной Украинской православной церкви или раскольничьих "Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви". А может, и вовсе примкнуть к униатам (греко-католикам). Для этого нужно, чтобы за такое решение проголосовали 50% прихожан плюс один голос.
"Законопроекты № 4128 и 5309 <…> имеют целью юридическую ликвидацию Украинской православной церкви путем ее рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества (святынь, храмов и монастырей)", — заявил на днях Синод УПЦ.
"Конченые безбожники"
В Украинской православной церкви боятся, что создание властями и раскольниками новой автокефальной структуры загонит верующих в гетто. Ее архиереи открыто заявляют об информационных атаках на Церковь.
"Мы чувствуем неформальное давление определенных политических сил на нашу Церковь, на наших архиереев", — еще в мае сообщал журналистам управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич).
Сейчас же, когда ситуация накалилась до предела, представители поместных православных церквей, мировые СМИ и эксперты предрекают настоящую катастрофу: без кровопролития, по их мнению, точно не обойдется. Власть будет преследовать неугодных ей священников, многие из которых, в свою очередь, "сбегут в Россию, хотя далеко не у всех будет такая возможность", предполагает политолог Аркадий Малер.
Один из таких священников — протоиерей Андрей Ткачев, в 2014 году перебравшийся в Россию. Ему и его семье в течение нескольких месяцев угрожали расправой. Он уверен, что в случае появления "незалежной церкви" пострадают не только священники, но и все верующие УПЦ.
"Можно со страхом ожидать, что эти безбожники будут отбирать, ломать, нападать. Реальная опасность для верующих действительно существует. Власть находится в руках отпетых мерзавцев как в рясах, так и в балаклавах — разницы большой нет. Священники и миряне настоящей Христовой Церкви будут пить общую чашу. Остается молиться, чтобы чаша эта их миновала", — предрекает он.
Говоря о судьбе святынь Украинской церкви, в том числе о мощах святых в Киево-Печерской лавре и знаменитой Почаевской иконе, он провел параллель между нынешними событиями и гонениями на веру в советские годы.
*Экстремистские движения, запрещенные в России.