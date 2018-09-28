"Мощи Ильи Муромца кинут в подвал". Что еще ждет Украинскую церковь

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Автокефальную церковь власти Украины еще не обрели, а преследовать неугодных уже начали. В базу данных скандально известного "Миротворца" попал глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. Радикалы собираются штурмовать Киево-Печерскую лавру. О последствиях церковной авантюры Киева — в материале РИА Новости.

Святыня под ударом

Ежедневно Киево-Печерскую лавру, которая почитается верующими духовным центром Руси, посещают сотни паломников. Первым делом они устремляются в пещеры, где покоятся останки монахов. В одной из гробниц можно увидеть потемневшую от времени большую руку. Это мощи преподобного Илии Печерского, которого отождествляют со знаменитым Ильей Муромцем.

Парадокс, но былинный богатырь считается персоной нон-грата на Украине — книги "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях" и "Богатырские русские сказки" там запрещены. Похоже, та же участь ждет его мощи: их могут оттуда убрать и выставить в каком-нибудь музее. Либо сунуть в обычный ящик и закрыть в подвале, совсем как в советские времена.

Эти опасения вполне реальны. "Звучат угрозы, что 14 октября, на Покров (один из 12 главных православных церковных праздников, Покров Пресвятой Богородицы. — Прим. ред.), будут вновь захваты святынь так называемых московских центров. Почему "московских", а не "Христовых"? Разве у нас здесь Москва?" — возмущается наместник Лавры митрополит Вышгородский Павел.

В начале года радикалы уже покушались на святыню. Восьмого января члены националистической группировки С14* заблокировали вход на территорию монастыря, жгли файеры, угрожали верующим. Но на штурм все же не решились.

Теперь политическая конъюнктура изменилась. Представители власти и сторонники украинской автокефалии не скрывают своих намерений "выкурить москалей из Лавры".

"Когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра — и одна, и вторая — будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. И Россия, и Московский патриархат никакого отношения к этим святыням не имеют. А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей церковной собственности не имеет", — заявил глава непризнанного "Киевского патриархата" Филарет.

Логика раскольника проста: легитимная Украинская православная церковь не имеет права пользоваться даже своим имуществом. К слову, сейчас у нее почти 12 тысяч приходов, а у филаретовцев чуть больше пяти тысяч. Хочется, понятное дело, отхватить кусок побольше, причем вместе с известными на весь христианский мир реликвиями.

"Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви. Вот, например, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра (где хранится одноименная чудотворная икона Богоматери. — Прим. ред.) — чья это собственность? Собственность украинского государства", — делает вывод Филарет.

Дальше — хуже

Планы светского Киева относительно канонической Украинской православной церкви тоже известны. Прежде всего ее лишат нынешнего названия. Разговоры об этом на уровне провластных экспертов и отдельных депутатов Рады ведутся уже не первый год. А 20 сентября, выступая в Верховной раде, об этом сообщил лично президент Порошенко.

"Я гарантирую, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохранит единство с Российской православной церковью. И называть ее так и будем, чтобы облегчить понимание", — слукавил президент.

Для этого у властей припасен законопроект № 5309, предусматривающий изменение названия тех религиозных организаций, руководящие центры которых находятся "в государстве, признанном осуществляющим военную агрессию против Украины".

В день выступления Порошенко в Раде стало известно, что украинский Минкульт создал комиссию для оценки имущества УПЦ в Сумской области. А когда в Церкви забили тревогу и заговорили о том, что это незаконно, министерство вдруг заявило: "Это не наша комиссия".

Однако в тексте письма на имя настоятеля Спасо-Преображенской церкви города Глухов (Сумская область), имущество которой собрались описывать, четко указано, что это делается "для выполнения факсограммы Министерства культуры Украины от 18.09.2018 года № 18/18".

© Фото : предоставлено информационно-просветительским отделом УПЦ Письмо с уведомлением священника УПЦ МП об описи имущества Спасо-Преображенского собора Глухова © Фото : предоставлено информационно-просветительским отделом УПЦ Письмо с уведомлением священника УПЦ МП об описи имущества Спасо-Преображенского собора Глухова

"Томос (документ об автокефалии. — Прим. ред.) еще не дали, а имущество в храмах уже описывают. Как вы думаете, что будет после (дарования) томоса?" — предупреждает глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Помимо Киевской и Почаевской лавры, Украинской церкви принадлежат и другие святыни. В их числе Святогорская лавра в Донецкой области, Мгарский монастырь под Полтавой, Успенский монастырь в Одессе, собор Рождества Богородицы в Козельце с уникальным иконостасом в барочном стиле и многие другие. В Церкви опасаются, что скоро их захватят раскольники, а хранящиеся там святыни растащат. Причем сделают это по отработанной схеме: при участии вооруженных радикалов и бездействии полиции. Так уже было, например, с Успенским храмом в селе Птичья Ровненской области.

"В апреле раскольники наняли боевиков "Правого сектора"* и "Айдара", чтобы те заняли храм. А потом приехал их "епископ" и стал говорить, что это храм "Киевского патриархата", — жалуется прихожанка Мария.

© Фото : Украинская Православная Церковь С помощью вооруженных радикалов сторонники "Киевского патриархата" захватили Успенский храм в селе Птичья Дубенского района Ровненской области. 3 апреля 2018 © Фото : Украинская Православная Церковь С помощью вооруженных радикалов сторонники "Киевского патриархата" захватили Успенский храм в селе Птичья Дубенского района Ровненской области. 3 апреля 2018

Но в скором времени рейдерские захваты станут еще и абсолютно законными. На рассмотрении в Раде находится законопроект № 4128, который предполагает "упрощение процедуры внесения изменений или перерегистрации уставов религиозных общин". Авторы документа хотят наделить приходы правом самостоятельно выбирать, под чьей юрисдикцией им находиться — легитимной Украинской православной церкви или раскольничьих "Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви". А может, и вовсе примкнуть к униатам (греко-католикам). Для этого нужно, чтобы за такое решение проголосовали 50% прихожан плюс один голос.

Вот только критики этой законодательной инициативы обращают внимание на то, что в новом законе не определено главное — кого считать прихожанином. Значит, для голосования можно будет просто набрать людей "с улицы".

"Законопроекты № 4128 и 5309 <…> имеют целью юридическую ликвидацию Украинской православной церкви путем ее рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества (святынь, храмов и монастырей)", — заявил на днях Синод УПЦ.

"Конченые безбожники"

В Украинской православной церкви боятся, что создание властями и раскольниками новой автокефальной структуры загонит верующих в гетто. Ее архиереи открыто заявляют об информационных атаках на Церковь.

"Мы чувствуем неформальное давление определенных политических сил на нашу Церковь, на наших архиереев", — еще в мае сообщал журналистам управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич).

Сейчас же, когда ситуация накалилась до предела, представители поместных православных церквей, мировые СМИ и эксперты предрекают настоящую катастрофу: без кровопролития, по их мнению, точно не обойдется. Власть будет преследовать неугодных ей священников, многие из которых, в свою очередь, "сбегут в Россию, хотя далеко не у всех будет такая возможность", предполагает политолог Аркадий Малер.

"Если на Украине создадут так называемую единую православную церковь, то государство будет на нее работать, заталкивая туда людей силком. Сначала путем изъятия храмов, а потом — с теми, кто откажется их покидать — посредством прямых политических репрессий. Те священники, которые уже сталкивались с карательным аппаратом СБУ, прекрасно знают, о чем идет речь", — считает он.

Один из таких священников — протоиерей Андрей Ткачев, в 2014 году перебравшийся в Россию. Ему и его семье в течение нескольких месяцев угрожали расправой. Он уверен, что в случае появления "незалежной церкви" пострадают не только священники, но и все верующие УПЦ.

"Можно со страхом ожидать, что эти безбожники будут отбирать, ломать, нападать. Реальная опасность для верующих действительно существует. Власть находится в руках отпетых мерзавцев как в рясах, так и в балаклавах — разницы большой нет. Священники и миряне настоящей Христовой Церкви будут пить общую чашу. Остается молиться, чтобы чаша эта их миновала", — предрекает он.

Говоря о судьбе святынь Украинской церкви, в том числе о мощах святых в Киево-Печерской лавре и знаменитой Почаевской иконе, он провел параллель между нынешними событиями и гонениями на веру в советские годы.

"В 20-е годы прошлого столетия советская власть проводила целую кампанию по осквернению мощей: их доставали из раки, переносили в музеи, складывали в мешки в подвалах — как, например, мощи Серафима Саровского. Сейчас может быть все что угодно, ведь мы имеем дело с кончеными безбожниками, которые в силу конъюнктуры сохраняют отчасти "христианское лицо", но ничего подобного за душой не имеют. Они действуют вполне в духе советской эпохи, которая была атеистично-безбожной. А эти — лицемерно-безбожные, под видом христиан. Это еще хуже", — заключает протоиерей.

*Экстремистские движения, запрещенные в России.