Александрийский патриарх прибыл на Украину, сообщили в УПЦ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в четверг прибыл в Одессу, сообщает сайт Украинской православной церкви.

"Ожидается, что в 17.00 состоится встреча предстоятеля Александрийской православной церкви в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе, где будет совершен молебен за единство православия на Украине в сослужении митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, епископата и духовенства", — говорится в сообщении.

В пятницу в 9.00 Феодор II совершит литургию в Свято-Троицком соборе Одессы.

Предстоятель Александрийской православной церкви — второй по чести патриарх среди предстоятелей поместных православных церквей мира. Ранее Феодор II и митрополит Варшавский и всей Польши Савва обратились с призывом ко "всем, от кого зависит преодоление церковных недоразумений, связанных с предоставлением автокефалии Украинской церкви, сделать все возможное для избежания конфликта через этот вопрос".