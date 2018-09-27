Ватикан опроверг заявление МИД Украины о поддержке автокефалии

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Посольство Святого престола на Украине опровергло заявление МИД Украины о том, что Ватикан "уважает" решение Киева о создании автокефальной церкви.

"Апостольская нунциатура на Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым престолом, для которого вопрос создания единой Украинской православной поместной церкви является внутренним вопросом Православной церкви, по которому Святой престол не давал и не намерен предоставлять какую-либо оценку", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте нунциатуры.

В Киеве сообщали, что министр иностранных дел Павел Климкин встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером. После встречи в МИД заявили, что Святой престол "уважает решение украинского народа относительно создания единой поместной церкви".

Споры вокруг автокефалии

На Украине действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и "Украинская автокефальная православная церковь" (УАПЦ).

Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви, вне рамок УПЦ. Автокефалией называется статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других церквей.

Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ осудила это и выразила Константинополю протест, подчеркнув, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов. Синод Русской православной церкви решил прекратить поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея в своих богослужениях. Фактически это означает разрыв дипломатических отношений. В РПЦ также призвали предстоятелей других поместных церквей начать всеправославное обсуждение сложившейся ситуации.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.