Ватикан опроверг заявление МИД Украины о поддержке автокефалии

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Посольство Святого престола на Украине опровергло заявление МИД Украины о том, что Ватикан "уважает" решение Киева о создании автокефальной церкви.
В Киеве сообщали, что министр иностранных дел Павел Климкин встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером. После встречи в МИД заявили, что Святой престол "уважает решение украинского народа относительно создания единой поместной церкви".
Споры вокруг автокефалии
Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви, вне рамок УПЦ. Автокефалией называется статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других церквей.
РПЦ осудила это и выразила Константинополю протест, подчеркнув, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов. Синод Русской православной церкви решил прекратить поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея в своих богослужениях. Фактически это означает разрыв дипломатических отношений. В РПЦ также призвали предстоятелей других поместных церквей начать всеправославное обсуждение сложившейся ситуации.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.