"Вашингтон давит". Где еще возможен "церковный майдан"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Комментируя развитие ситуации вокруг Украинской церкви, западные СМИ предрекают мировому православию "катастрофу тысячелетия". А в поместных церквах предупреждают о "параде автокефалий", который спровоцируют действия Константинополя на Украине. О горячих точках мирового православия — в материале РИА Новости.

"Циничный ход"

Киево-Печерская лавра, 1992 год: вооруженные прутьями и дубинками националисты с криками "Бей москалей!" кидаются на богомольных старушек и худощавых послушников в рясах. За верующих вступаются бойцы ОМОНа. Десятки раненых и лишь чудом — ни одного погибшего. Но общими силами православную святыню все же удалось отстоять.

Село Птичья, 2015 год: бойцы "Правого сектора"* бросают "коктейли Молотова" в прихожанок Успенского храма. Украинская милиция безучастно наблюдает. Несколько пострадавших. В итоге прихожанки заперлись в храме и несколько месяцев из него не выходили.

За почти три десятка лет церковного раскола на Украине подобных случаев было немало. Правда, далеко не все предавалось огласке. Теперь же все может стать еще хуже — об этом говорят не только в России и на Украине, но уже во всем мире.

Западные СМИ в последние дни все чаще рассуждают о последствиях вмешательства Константинополя в украинский церковный вопрос. "Это привело к самому большому расколу за столетия", — пишет об украинской ситуации британская The Times в статье с заголовком "Угроза кровопролития".

"Землетрясение исторических масштабов сокрушает православную церковь по всему миру", — вторит ей немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Последствия "землетрясения" детально описали в Русской православной церкви еще в начале сентября. "Сама нынешняя ситуация, когда Константинополь вот таким совершенно наглым и циничным образом вмешивается в дела иной поместной церкви, не только заводит диалог в тупик, но и грозит расколом Вселенскому православию. Если Константинополь доведет до конца свой коварный план, это будет означать, что автокефалию получит какая-то группа раскольников. Каноническая Церковь эту автокефалию не примет. Мы в Русской церкви, конечно, эту автокефалию не призна́ем. И у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем", — предупредил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Кто следом?

Для православного мира слово "раскол", пожалуй, одно из самых страшных.

Согласно принятому в РПЦ диптиху — перечню поместных православных церквей — "семья" православных церквей мира насчитывает 15 членов. Все они следуют одному и тому же вероучению. У каждой из них существует своя зона ответственности — "каноническая территория". При этом все поместные церкви состоят в "евхаристическом общении", означающем возможность совместно совершать богослужения и "соединяться во Христе" в общем причастии. Главой же всей этой многосоставной Церкви, согласно православному вероучению, является Христос.

На практике это означает, что любой прихожанин, например, Польской церкви, имеет право причаститься или креститься в любом храме Румынской или Иерусалимской церкви. А вот приступать к таинствам в храме, например, "Киевского патриархата" ему уже нельзя — эта структура признается всеми поместными церквами нелегитимной или, говоря церковным языком, раскольнической. Если же кто-то нарушит это предписание, то сам автоматически становится раскольником.

К сожалению, расколы преследуют православную церковь на протяжении всей ее истории. И нынешняя ситуация на Украине, когда одна церковь вторглась на территорию другой, грозит обострить ситуацию в целом ряде точек на карте православия.

"Что-то подобное ситуации на Украине произойдет не только в Македонии, но и в Черногории, в Абхазии — везде, где существуют к этому предпосылки. Даже, возможно, и в Греции", — предостерегает епископ Бачский Ириней (Булович) из Сербской православной церкви.

© Фото : администрация президента Украины Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с патриархом Варфоломеем I © Фото : администрация президента Украины Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с патриархом Варфоломеем I

Балканский вопрос

Константинопольский патриархат хочет решить вопрос не только с Украинской, но и с Македонской церковью. Она, как и украинские раскольники, появилась вследствие сложных политических перипетий. После Первой мировой войны Македония подпадает под власть Сербского королевства, а во время Второй мировой ее аннексирует Болгария. Затем Македония входит в состав Югославии, власти которой дали добро на создание автокефальной церкви. Но Сербская церковь, в чьей юрисдикции находится Македония, на это не пошла.

"Македонский раскол является камнем преткновения, в первую очередь для Сербской церкви. С другой стороны, мы знаем, что непризнанная Македонская церковь имеет контакты с Болгарской церковью. Была даже договоренность признавать последнюю "церковью-матерью", — рассказывает церковный историк Владислав Петрушко.

Летом этого года македонские власти попросили Константинополь вмешаться. Точь-в-точь как это сделал Порошенко двумя месяцами ранее. Патриарх Варфоломей неоднократно заявлял, что ни Сербская, ни Болгарская церковь не имеют прав на Македонию. "Мать-Церковь всех балканских народов — Константинополь. Об этом говорит истинная история", — утверждает он. Впрочем, эту мысль транслировали и его предшественники на Константинопольской кафедре.

Согласно его логике, под омофор (элемент облачения епископа, символизирующий его покровительство над паствой) подпадает и непризнанная Черногорская церковь, отколовшаяся в 1993 году от Сербской на волне межнациональных конфликтов на Балканах. Кстати говоря, эта структура признает появившийся в схожих условиях "Киевский патриархат". Объединяет их и то, что в Черногории, как и на Украине, большинство верующих остались верны каноническим церквам.

А вот православным самопровозглашенной республики Косово, похоже, предстоит испытать свою веру на прочность. Там тоже обсуждают создание "независимой церкви в независимом государстве". Причем руками албанских националистов. Верующие канонической Сербской церкви боятся, что те скоро начнут отбирать у них храмы.

"Руководство косовских албанцев, проводя кампанию по вступлению в ЮНЕСКО, пытается присвоить монастыри и храмы Сербской православной церкви и выдать их за собственное культурно-историческое наследие. Кроме того, Сербская православная церковь в Косово постоянно сталкивается с проблемами незаконного использования или прямого захвата ее имущества со стороны албанской общины", — говорит житель Косовской Митровицы Марко Якшич.

"Аппетит приходит во время еды. И кто знает, может быть, патриарх Варфоломей в случае успеха с Украиной захочет вмешаться в Косово", — допускает, в свою очередь, Петрушко.

У российских границ

События на Украине могут запустить опасные процессы во всем православном мире, уверены в Русской православной церкви. Дело в том, что появления "незалежной церкви" на Украине желают раскольники — и именно им навстречу пошел патриарх Варфоломей. Легитимная Украинская православная церковь ни о какой автокефалии никого не просила.

"Мы стоим перед угрозой создания прецедента легализации расколов в обход церковных канонов. И теоретически не только в тех регионах, которые были названы, — любой раскол, возникающий в любой Церкви, может рассчитывать на поддержку извне. По сути, мы имеем дело с попыткой разрушить канонические устои православия, благодаря которым оно существовало как единое целое на протяжении тысячелетий", — заявил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Опасным прецедентом уже желают воспользоваться в ряде непризнанных церковных структур. Например, в Абхазии, чьи священники относятся к Грузинской православной церкви. "Русская церковь, несмотря на просьбы, из уважения к Грузинской церкви не стала вмешиваться в этот вопрос и создавать свою юрисдикцию в Абхазии", — напоминает Владислав Петрушко.

Одна из нелегитимных церковных структур в этой стране — Священная митрополия Абхазии (СМА) — неоднократно просила патриарха Варфоломея вмешаться в ситуацию. И не факт, что после Украины он этого не сделает.

"Во Вселенской патриархии хорошо знают о ситуации в Абхазии, какие проблемы у нас существуют и чего мы хотим. Я думаю, что решаться существующие в православном мире проблемы будут в порядке очереди. Сначала на Украине, затем в Македонии, а потом будет решен вопрос Абхазии", — сказал РИА Новости глава СМА архимандрит Дорофей (Дбар). К слову, когда-то он был священником РПЦ, но в 2012 году его запретили в служении.

Без правил

Эксперты также допускают, что "волна расколов" может дойти до Румынии и Греции. В них, по словам Владислава Петрушко, достаточно активны "старостильники". В начале XX века они не приняли решение Элладской и Румынской церквей перейти с юлианского на новоюлианский (приближенный к григорианскому) календарь.

Эксперты допускают, что украинский сценарий будет реализован не только в Европе, но и на Ближнем Востоке. Например, в ливанской прессе можно встретить предположения о том, что православные Ливана отделятся от Антиохийской православной церкви (с центром в сирийском Дамаске) и создадут свою структуру.

Возникшая сейчас тема украинской автокефалии для многих поместных церквей является "сигналом угрозы", считает историк-востоковед Михаил Якушев.

"Сейчас впервые поставлен вопрос о предоставлении автокефалии раскольникам, которых ни одна из поместных церквей не признавала, в том числе и Варфоломей. Сам он, скорее всего, пошел на это под давлением американцев, стоящих за спиной и фактически манипулирующих Константинопольским патриархом", — рассуждает он.

Ситуация с Украинской церковью опасна еще и тем, что полностью меняет "правила игры" между поместными церквами. В РПЦ объясняют, почему это еще больше разделит верующих.

"Залогом успешного противостояния расколам до сих пор служила общеправославная солидарность: раскольники не получали поддержки ни в одной поместной церкви, что побуждало их в итоге искать способы вернуться в каноническое поле", — подчеркивает отец Игорь Якимчук.

Теперь же, если какая-либо из поместных церквей захочет признать "незалежную церковь" на Украине и тем самым реализовать мечту раскольников, то где гарантия, что Константинополь не вторгнется потом и на ее территорию? И пока реакция членов "православной семьи" свидетельствует, что расхожая фраза "за мной еще не пришли" — точно не про них.

*Экстремистское движение, запрещенное в России.