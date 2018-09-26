Патриарх освятил закладной камень храма при Кубанском госуниверситете

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин освящения закладного камня в основание храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при КубГУ. 26 сентября 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин освящения закладного камня в основание храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при КубГУ. 26 сентября 2018

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе визита в Кубанскую митрополию освятил закладной камень в основание храма при Кубанском госуниверситете, передаёт корреспондент РИА новости.

Ранее сообщалось о посещении патриархом 26-27 сентября Кубанской митрополии. В среду он осмотрел строящиеся храмы в Ейске и возглавил всенощное бдение в кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца, рассказали в Ейской епархии.

© РИА Новости / Николай Хижняк Перейти в фотобанк Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин освящения закладного камня в основание храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при КубГУ. 26 сентября 2018 © РИА Новости / Николай Хижняк Перейти в фотобанк Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин освящения закладного камня в основание храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при КубГУ. 26 сентября 2018

Вечером среды предстоятель РПЦ принял участие в закладке храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при Кубанском университете в Краснодаре.

"Рад, что здесь будет храм. И я очень надеюсь, что многие студенты, профессора, преподаватели в этом храме обретут опыт молитвы, опыт реального соприкосновения Богу", — сказал патриарх, совершив освящение закладного камня.

В четверг, в праздник Воздвижения Креста Господня, в планах патриарха – совершение божественной литургии в Никольском кафедральном соборе Армавира.

Как ранее сообщал пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков, главной составляющей визитов Предстоятеля Русской Церкви станет богослужение и совместная молитва со своей паствой, для этого он приезжает в епархии церкви. В частности, в августе и сентябре патриарх Кирилл посещал ряд северных епархий, теперь же посетит южные.

Другие новости региона читайте здесь>>