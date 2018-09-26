Митрополит Иларион призвал поместные церкви сохранить единство православия

БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, находясь с визитом в Белграде, призвал поместные православные церкви последовать примеру Сербской церкви и сохранить единство православия.

Представитель Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней (Булович) ранее заявил в письме, что одностороннее предоставление автокефалии Константинопольским патриархатом на Украине разрушит единство православного мира, а претензии Константинополя на абсолютное первенство во всем православном мире "совершено не выдерживают критики".

Свое заявление митрополит Иларион сделал после вручения ему звания почетного доктора наук университета в Белграде в среду.

"Мы считаем, что позиция Сербии очень правильная, и надеемся, очень надеемся, что и другие церкви займут ту же самую позицию. Легитимизация раскола на Украине, а это именно то, чем, к нашему большому сожалению, занимается сейчас патриарх Варфоломей, не сможет объединить украинских верующих, наоборот, она создаст новые расколы. И она расколет не только православных верующих Украины, но и все тело мирового православия, что уже происходит", — ответил митрополит Иларион на вопрос журналистов об отношении Московского патриархата к позиции Сербской церкви.

"Мы очень надеемся, что это не произойдет и что, как и прежде, солидарная позиция поместных православных церквей воспрепятствует такому развитию событий, что мы сумеем общими усилиями сохранить единство святого православия", — отметил он.

Президент Украины пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.