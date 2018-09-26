Патриарх посетит митрополию на Кубани и освятит закладку храма при вузе

Верующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского у Свято-Екатерининского собора в Краснодаре. 24 августа 2018

Верующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского у Свято-Екатерининского собора в Краснодаре. 24 августа 2018

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26-27 сентября посетит Кубанскую митрополию, совершит богослужения в Ейске, Краснодаре и Армавире и освятит закладной камень в основание храма при Кубанском государственном университете.

"Святейший патриарх Кирилл посетит три епархии за два дня: Ейскую, Екатеринодарскую и Армавирскую. Патриарх совершит богослужения, общую молитву с паствой, ознакомится с ходом церковной жизни здесь", — заявил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков.

По его словам, в среду патриарх прибудет в Ейск, где осмотрит строящиеся храмы города и совершит утреню в кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца.

"Знаковым событием станет закладка храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при Кубанском университете, которую патриарх совершит в Краснодаре вечером 26 сентября. Освящение закладного камня подчеркнет важность взаимодействия Церкви с высшим образованием России, сотрудничества с вузовской системой", — сказал Волков.

На следующий день, 27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, патриарх совершит божественную литургию в Никольском кафедральном соборе Армавира.

"Как и всегда, главной составляющей визитов патриарха станет богослужение, совместная молитва со своей паствой. Для этого патриарх приезжает в епархии Русской церкви. В августе и сентябре патриарх посещал ряд северных, весьма отдаленных епархий, а сейчас он посетит и южные епархии нашей Церкви, и это говорит о широкой географии его первосвятительского служения, что составляет важную часть его жизни", — добавил пресс-секретарь главы РПЦ.