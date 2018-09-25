Глава Союза десантников назвал главный военный храм символом русской веры

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Главный храм Вооруженных Сил РФ станет символом русской веры и военной славы, заявил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

"Я посмотрел место, где он будет стоять, посмотрел проект, как он будет великолепен, помпезен, высок и строг. И вспомнил, как французы с немцами дважды пытались идти по этой смоленской дороге. Могу сказать, что храм этот — символ веры русской, символ военной славы", — сказал Востротин.

О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Идея получила благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. Храм будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов вооруженных сил.

Возводить храм будут исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд "Воскресение".