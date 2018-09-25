Митрополит Иларион: Писание и Предание не могут быть противопоставлены

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Современное православное богословие рассматривает Священное Писание и Священное Предание как части единого целого, одинаково необходимые для спасения человека, и не считает возможным их противопоставление, подобно протестантскому богословию, заявил ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион выступил на международной конференции "Евангелие от Матфея: исторический и теологический контекст", которая проходит 24-28 сентября в Москве. Конференция организована совместно с Обществом новозаветных исследований (Studiorum Novi Testamenti Societas) и Высшей школой экономики. Доклад ректора ОЦАД был посвящен теме "Евангелие от Матфея в церковной традиции и в современной науке".

В своем выступлении митрополит Иларион напомнил, что после Реформации в протестантском богословии получил развитие тезис "Только Писание!", и "в результате, с усилением рационалистического подхода в изучении Священного Писания все, относящееся к сфере Предания, автоматически было признано ненужным и препятствующим достоверному пониманию библейского текста".

"Совершенно иной подход мы видим в творениях отцов Восточной Церкви. Мы не найдем у них строгого противопоставления Писания и Предания", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, подобно современным библеистам, отцы Церкви сталкивались с ситуациями, когда текста Писания оказывалось недостаточно для ответа на тот или иной вопрос.

"Подобно тому, как при анализе текста Евангелия от Матфея (опираясь только на сам этот текст) мы остаемся с целой серией нерешенных вопросов, современники святителя Василия Великого не могли найти в Писании достаточных оснований для построения убедительного учения о божественности Святого Духа. И в этих условиях святитель Василий указывал на церковное литургическое предание, такое же древнее, как и новозаветные тексты, и сохранившее, в обрядах и формулах, исконное церковное учение о Духе", — отметил архиерей.

Приводя этот аргумент, продолжил он, "Василий Великий не акцентировал различие Писания и Предания, напротив, они были для него частью единого целого, и он не видел оснований отдавать предпочтение одному в пользу другого". В целом, добавил ректор ОЦАД, в восточной патристической традиции Писание рассматривается как часть Предания.

Митрополит Иларион также напомнил о деятельности известного православного богослова XX века протопресвитера Иоанна Мейендорфа, который, по его словам, был один из тех мыслителей, кто вернул православное академическое богословие к его святоотеческим основаниям.

"Во многом благодаря нему православное богословие XX века вернулось к изначальному, свойственному восточной Церкви, представлению о том, что Писание и Предание не могут быть противопоставлены. Писание как часть Предания – это понимание стало для нашего богословия самим собой разумеющимся", — сказал иерарх.

Церковь с ее Преданием и богословием – это "единственно возможная форма существования исторического христианства", подчеркнул он.