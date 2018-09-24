Храмы в честь святителя Спиридона и Николая II будут сданы в 2019 году

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Строительство храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского и культурно-просветительского центра на севере Москвы будет завершено к маю 2019 года, а храмовый комплекс в честь Царственных страстотерпцев будет полностью сдан во второй половине следующего года, сообщила в понедельник пресс-служба куратора программы строительства новых храмов в столице депутата Госдумы Владимира Ресина.

Накануне Ресин вместе с префектом Северного административного округа Владиславом Базанчуком осмотрели ход строительства храмового комплекса в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, в Коптево.

"Сегодня это самый крупный программный храмовый комплекс в округе, строительство идет полным ходом. Выполняется облицовка колокольни, а также стен храма. <…> До конца года будет окончен монтаж окон и дверей, монтаж постоянной кровли, словом, весь тепловой контур храма будет закрыт, а к маю 2019 года храм должен быть завершен", — сказал Ресин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Советник мэра Москвы добавил, что одновременно с храмом рядом строится здание большого духовно-просветительский центра храма, сейчас уже возведено два этажа. Полностью храмовый комплекс будет сдан в эксплуатацию в начале 2020 года.

В свою очередь на храмовом комплексе в честь святых Царственных страстотерпцев завершается второй этап строительных работ: возведен приходской дом, идет внутренняя отделка помещений.

"Сам храм давно сдан, но только в этом году был установлен постоянный деревянный резной иконостас вместо временного. Сегодня завершаются кровельные работы и на доме притча. <…> К благоустройству территории приступят в следующем году, по окончании всех инженерных работ. Полностью храмовый комплекс будет сдан во второй половине 2019 года, чтобы затем провести его великое освящение", — сообщил Ресин.

Небольшой храм на 200 прихожан был заложен в год 400-летия Дома Романовых. Это первый храм в Москве, построенный в честь последнего российского императора Николая II и его семьи. Ранее стройплощадку с частным визитом посещала княгиня Мария Владимировна Романова.