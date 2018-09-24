Благотворительные бегуны собрали более 2 млн рублей для службы "Милосердие"

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Участники акции "Милосердие на бегу" собрали более 2 миллионов рублей в пользу четырех социальных проектов православной службы помощи "Милосердие", сообщили в понедельник в благотворительной организации.

Служба "Милосердие" проводит акцию "Милосердие на бегу" третий год подряд.

"На этот раз акцию поддержали 224 бегуна, среди них были как индивидуальные участники, так и команды единомышленников и корпоративные команды компаний", — говорится в сообщении. В числе участников акции были и дети.

"Мы очень рады, что на наш призыв принять участие в акции с каждым годом откликается все больше и больше людей. Некоторые бегуны с нами уже не первый год, и это формирует настоящее сообщество. "Милосердие на бегу" объединяет не только бегунов, но и тех, кто помогает собирать им средства, кто приходит за них болеть, – у каждого есть возможность внести свой вклад в достижение общей цели и помочь нуждающимся", – рассказала организатор акции Екатерина Метлева.

Собранные во время акции "Милосердие на бегу" средства пойдут на помощь детям с множественными нарушениями развития, тяжелобольным людям и бездомным. Средства будут распределены между четырьмя проектами службы "Милосердие": Свято-Софийским социальным домом, где живут дети и подростки с нарушениями развития, "Елизаветинским садом" для детей с ДЦП, проектом "Уход в больницах", а также центром помощи бездомным людям "Ангар спасения".

Православная служба помощи "Милосердие" объединяет 26 социальных проектов и ежегодно оказывает помощь десяткам тысяч нуждающихся: тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, одиноким старикам и инвалидам, бездомным и ВИЧ-инфицированным.