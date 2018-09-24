Главный военный храм будет символом силы духа россиян, считает Киселев

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Главный храм Вооруженных сил РФ, который планируется воздвигнуть на территории парка "Патриот" рядом с подмосковной Кубинкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет символизировать силу духа россиян, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Храм в парке "Патриот" — важнейшее дело. Наша армия всегда побеждала не только силой русского оружия, но и духа. Именно силу духа этот храм в парке "Патриот" и будет символизировать. Поддержим всем миром!" — сказал Киселев.

О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Идея получила благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. Храм будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов Вооруженных сил.

Возводить храм будут исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд "Воскресение".