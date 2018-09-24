В УПЦ прокомментировали отказ митрополита Онуфрия от встречи с экзархами

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Отказ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от встречи с экзархами Константинопольского патриарха Варфоломея обусловлен его следованием церковным канонам и подтверждает намерение духовенства и верующих канонической Украинской православной церкви стоять до конца, заявил в понедельник РИА Новости глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в понедельник написал в своем телеграм-канале, что "как блаженнейший Онуфрий и сказал на последнем внеочередном заседании Синода, он не стал встречаться с экзархами патриарха Варфоломея". Ранее об этом же сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний. В интервью украинскому изданию "Вести" он признал, что в настоящее время отсутствует какой-либо прямой диалог УПЦ с Константинопольским патриархатом, поскольку "грубо нарушен сам принцип существования поместной православной церкви".
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.