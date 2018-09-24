Ведущие эксперты по Новому Завету из-за рубежа выступят на форуме в Москве

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Общецерковная аспирантура и докторантура (ОЦАД) имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 24-28 сентября проведет в Москве международную конференцию "Евангелие от Матфея: исторический и теологический контекст" с участием ведущих специалистов-библеистов из-за рубежа.

"На конференции будет представлено более полутора десятков докладов ведущих специалистов по Новому Завету; среди них авторы исследований и комментариев, которые стали классическими для современной науки", — сообщили РИА Новости в Общецерковной аспирантуре.

В первый день работы конференции с докладом выступит, в частности, ректор ОЦАД митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) на тему "Евангелие от Матфея в церковной традиции и в современной науке".

Конференция проводится совместно с международным Обществом новозаветных исследований (Studiorum Novi Testamenti Societas), а также Высшей школой экономики (ВШЭ), уточнили организаторы.

"Тематические круглые столы, которыми завершается каждый рабочий день конференции, призваны стать отправной точкой для диалога и сотрудничества между возрождающейся российской библеистикой и библейской наукой Оксфорда, Кембриджа, Тюбингена и других ведущих западных университетов", — сообщили в Общецерковной аспирантуре.