Источник в РПЦ прокомментировал ситуацию с УПЦ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Совместное заявление патриарха Александрийского Феодора и митрополита Варшавского Саввы свидетельствует о том, что нынешние шаги Константинопольского патриархата в отношении дарования автокефалии украинской церкви лишь усугубляют церковный раскол, заявил РИА Новости источник в Московском патриархате.

Предстоятели Александрийской и Польской церквей в своем совместном заявлении призвали "всех тех, от кого зависит устранение церковных недоразумений в отношении предоставления автокефалии Украинской Церкви, сделать все, что в их силах, для предотвращения угрозы конфликта и утверждения церковного порядка на украинской земле". Сейчас, по их мнению, православие на Украине находится "перед лицом испытаний".

"Появление заявления двух предстоятелей свидетельствует о том, что ситуация, связанная с украинским церковным расколом, усугубляется", — сказал собеседник агентства. Обращение двух глав церквей, отметил он, говорит о том, что "неканоническое вмешательство в украинские церковные дела не приближает, а отдаляет разрешение раскола".

"И именно так последние шаги Константинопольского патриархата в данном направлении расцениваются по крайней мере двумя поместными церквами", — добавили в Московской патриархии.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.