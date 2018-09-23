Глава УПЦ отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался от встречи с экзархами Константинопольской церкви.
"Те представители Константинопольского патриархата, которые прибыли в Украину с определенным заданием, по нашему мнению, находятся здесь и действуют антиканонично. Поэтому когда они попросили, чтобы их принял предстоятель нашей церкви, то Блаженнейший митрополит Онуфрий категорически отказался это делать", — сообщил в интервью украинским "Вестям" митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, занимающий должность управделами Украинской православной церкви.
Он отметил, что причиной отказа стало то, что сам приезд не был согласован с УПЦ.
По его словам, экзархи приехали на Украину "самочинно, и не просто как паломники, а с четкой целью — заниматься реализацией каких-то своих проектов".
Антоний подчеркнул, что в данный момент УПЦ не поддерживает какой-либо диалог с Константинопольским патриархатом.
Ситуация с автокефалией
В данный момент на территории Украины действует каноническая Украинская православная церковь, которая считается самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Помимо этого, на территории Украины ведут деятельность непризнанные мировым православием структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь.
Ранее УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священников и захватах церквей и храмов.
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.