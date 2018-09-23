Порошенко поблагодарил Варфоломея за поддержку в вопросе автокефалии

КИЕВ, 23 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины в вопросе предоставления автокефалии православной церкви.

В воскресенье константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что вскоре предоставит автокефалию Украине, как ранее получила автокефалию церковь Чехии и Словакии, и его не пугают угрозы.

"Спасибо его святейшеству вселенскому патриарху Варфоломею за твердую и неизменную позицию о предоставлении автокефалии православной церкви Украины. Для нас очень важна поддержка Константинопольской церкви-матери. Вместе с десятками миллионов украинцев православных молюсь за решение о предоставлении автокефалии, делаю и сделаю для этого все от меня зависящее", — написал Порошенко в сети микроблогов Twitter.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Порошенко, несмотря на обещания невмешательства со стороны государства в церковные дела, пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в УПЦ, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.