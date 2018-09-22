Папа Римский призвал Литву стать мостом между западом и востоком Европы

ВИЛЬНЮС, 22 сен — РИА Новости. Прибывший с визитом в Вильнюс папа Римский Франциск в субботу, произнося речь для литовского народа с площади у президентского дворца, призвал Литву быть открытой, понимающей и стать "мостом между востоком и западом Европы".

По словам понтифика, "сегодня, когда все чаще слышатся голоса тех, кто, пользуясь небезопасностью, или возникающими конфликтами, сеет раскол и противостояние, утверждает, что мы обеспечим безопасность и сохраним свою культуру, только пытаясь избавиться от других, растоптав или изгнав их, вы, литовцы, должны сказать свое слово: "Принять различия", — сказал папа Римский у президентского дворца.

Он подчеркнул, "завязывая диалог, являясь открытыми и понимающими, вы можете стать мостом между востоком и западом Европы. Эти плоды истории, которые ваша нация может предложить мировому сообществу, в особенности Евросоюзу", — сказал Франциск.

Кроме того, понтифик напомнил, что Литва за всю свою историю смогла признать и принять людей разных национальностей и конфессий.

"На этой земле все находили свой дом: татары, поляки, русские, белорусы, украинцы, армяне и немцы, католики, православные, протестанты, мусульмане и иудеи", — сказал он, напомнив о "толерантности, гостеприимстве, уважении и солидарности".

Он призвал также особое внимание уделить молодежи, "которая является не только будущим вашего государства, но и нынешним, если только сможет не потерять связи с корнями нации". "Народ, в котором для молодежи хватает места и расти, и работать, поможет молодым людям чувствовать себя важными при формировании социального и культурного строя. Так все смогут с надеждой смотреть в будущее", — сказа он.

Папа Римский Франциск в субботу утром прибыл в Вильнюс с двухдневным визитом. После понтифик отправится в Латвию и Эстонию. Эта поездка в Прибалтику стала для нынешнего понтифика первой. До него постсоветские республики с историческим визитом в 1993 году посетил папа Иоанн Павел II.