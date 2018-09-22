В Москве откроется доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Православные верующие, начиная с субботы, смогут поклониться в Москве мощам святителя Спиридона Тримифунтского, доступ к ним будет открыт с 22 сентября по 14 октября в храме Христа Спасителя.

Ковчег с десницей (правой рукой) святителя Спиридона, постоянно находящийся в Греции, 24 августа привезли в Россию. С этого времени он уже посетил Краснодар, Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары и Ярославль.

В четверг мощи Спиридона Тримифунтского привезли из Ярославля в Москву, в храме Христа Спасителя их встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе со столичным духовенством он совершил торжественный молебен, и в том числе помолился о единстве мирового православия.

"Будем молиться, чтобы святитель Спиридон исцелил наши недуги, душевные и телесные, чтобы своими молитвами он укрепил единство Церкви православной, помог преодолеть те разделения, которые сегодня реально терзают тело единой святой соборной и апостольской Церкви. Будем верить в то, что его предстательством ко Господу умягчены будут и злые сердца, просветлеет разум тех, кто не знает, что творит", — сказал патриарх, обращаясь к собравшимся в храме.

"Почитание Спиридона Тримифунтского на Руси уходит в глубокую древность. Связано это и с его житием, с его великими деяниями, в том числе с защитой православия на первом Вселенском Соборе, со многими чудотворениями, которые по его молитвам совершались. Но связано это еще и с нашим живым опытом. Вера в чудотворную силу останков святителя Спиридона не является иллюзией, фантазией, самовнушением. Это отображение реального духовного опыта людей", — добавил глава РПЦ.

Один из величайших христианских святых, святитель Спиридон Тримифунтский, жил на Кипре во второй половине III – первой половине IV веков. В Москве доступ паломников к мощам святителя будет открыт ежедневно до 14 октября, с 8.00 до 20.00. В понедельник, 15 октября, после утреннего богослужения и молебна состоятся торжественные проводы десницы святителя Спиридона из Москвы обратно на Корфу.