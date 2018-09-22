В Чечне откроют церковь, построенную на месте разрушенной 80 лет назад

ГРОЗНЫЙ, 22 сен – РИА Новости. Православный храм, разрушенный в 1937 году по указанию партийного руководства в казачьей станице Шелковская на северо-востоке Чечни, восстановили на историческом месте, в субботу состоится его торжественное открытие, сообщили РИА Новости в администрации Шелковского района Чечни.
"Восстановили не только церковь, но и построили целый православный комплекс с первой в Чечне воскресной школой для детей, домом священника, трапезной и гостиницей для иногородних, которые приезжают на могилы родных", — отметил собеседник.
Он рассказал, что храм высотой 20 метров, рассчитанный на 200 прихожан, расположился на берегу озера на площади более полутора гектаров.
Он подчеркнул, что открытие приурочено к знаменательному событию – 300–летию станицы, которая насчитывает самую многочисленную, после Грозного, православную общину – около трех тысяч человек.