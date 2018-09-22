В Чечне откроют церковь, построенную на месте разрушенной 80 лет назад

Девочка во время богослужения в храме Архангела Михаила в Грозном. Архивное фото

Девочка во время богослужения в храме Архангела Михаила в Грозном. Архивное фото

ГРОЗНЫЙ, 22 сен – РИА Новости. Православный храм, разрушенный в 1937 году по указанию партийного руководства в казачьей станице Шелковская на северо-востоке Чечни, восстановили на историческом месте, в субботу состоится его торжественное открытие, сообщили РИА Новости в администрации Шелковского района Чечни.

Возрожденный храм вернул и прежнее имя — святой великомученицы Варвары, которая приняла смерть за веру в 306 году от рук отца-язычника.

"Восстановили не только церковь, но и построили целый православный комплекс с первой в Чечне воскресной школой для детей, домом священника, трапезной и гостиницей для иногородних, которые приезжают на могилы родных", — отметил собеседник.

Он рассказал, что храм высотой 20 метров, рассчитанный на 200 прихожан, расположился на берегу озера на площади более полутора гектаров.

"Строительство началось в апреле прошлого года после обращения православной общины к главе Чечни, на средства регионального фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова и меценатов. Для отделки зданий использовались самые лучшие материалы, установили 11 колоколов", — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что открытие приурочено к знаменательному событию – 300–летию станицы, которая насчитывает самую многочисленную, после Грозного, православную общину – около трех тысяч человек.