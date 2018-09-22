Папа Римский совершит апостольский визит в Прибалтику

РИМ, 22 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск в субботу утром покинет Ватикан ради четырехдневного апостольского визита в Литву, Латвию и Эстонию.
Самое продолжительное время папа Франциск будет находиться в Вильнюсе, где расположена нунциатура (посольство Ватикана) — одна на три страны Балтии. Там же он будет ночевать, так что будет вынужден каждый день возвращаться в Вильнюс — из Каунаса, Риги и Аглоны. В Ватикан папа вернется прямо из Таллина 25 сентября.
Визит папы Франциска в страны Балтии начнется с официальной церемонии встречи в аэропорту Вильнюса, в которой примут участие президент Литвы Даля Грибаускайте и руководство литовской католической церкви. Понтифик с Грибаускайте обсудят вопросы геополитики, сокращение социального неравенства и ряд других тем. Затем запланировано обращение папы Римского к народу Литвы.
Поездка папы в Ригу будет приурочена к столетию Латвийского государства. О масштабах события говорит тот факт, что понедельник, день визита папы в республику, был объявлен выходным. Помимо встреч с главой государства и другими официальными лицами и представителями общественности, папа в рамках торжественной церемонии возложит цветы к памятнику Свободы. Затем папа Бергольо примет участие в экуменическом богослужении в Домском соборе, а также проведет мессу в Аглонской базилике.
Во вторник, в последний день апостольского визита, папа Франциск переедет Эстонию. Он проведет мессу на площади Свободы в центре Таллина, а также встретится с президентом Керсти Кальюлайд, членами правительства, представителями гражданских обществ и дипломатического корпуса.
Накануне визита в Прибалтику папа Римский направил верующим трех стран с специальное видеообращение.
"Во времена тьмы, насилия и преследований пламя свободы не гаснет, а дает надежду на будущее, в котором будет уважаться достоинство, которое Господь дал каждому человеку, и все мы ощутим зов к строительству справедливого, братского общества. Сегодня такое чувство солидарности и готовности послужить всеобщему благу крайне необходимы", — добавил понтифик.