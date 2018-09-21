Украина знает, кто даст ей "незалежную церковь". И это не Константинополь

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Президент Порошенко, выступая в четверг с посланием Верховной раде, признался, что не знает, когда Украина получит "незалежную церковь", хотя всего пару дней назад он был уверен в скором решении этого вопроса. Сторонники автокефалии вновь настойчиво призвали помочь стране "обрести свою мечту". Но на этот раз они обратились вовсе не к Константинопольскому патриарху.
Либо томос, либо тюрьма
В центре Манхэттена рядом с мемориалом жертвам атаки на "башни-близнецы" высится увенчанное крестом здание в строительных лесах. Это строящаяся Никольская церковь — Константинопольского патриархата. Ее возводят на месте прежней, рухнувшей вместе с небоскребами, уже несколько лет. И никто не знает, когда там пройдет первое богослужение. Изначально храм планировалось открыть в 2016-м.
Летом, 24-26 июля, ее епископы встречались с госсекретарем США Майком Помпео в рамках первого заседания департамента по продвижению религиозной свободы в мире. Там же было и руководство Украинской православной церкви в Америке, которая входит в состав Американской архиепископии. А еще — вице-президент США Майк Пенс и украинский посол Валерий Чалый. Обсуждали в том числе и создание автокефальной церкви на Украине.
"Мы получили полную и мощную поддержку" — так прокомментировал итоги встречи Чалый.
Вместе с тем в Русской православной церкви уверены, что Вашингтон играет чуть ли не ключевую роль в украинском церковном вопросе.
"Для нас совершенно очевидно, что за действиями Константинопольского патриархата стоит американская администрация. Собственно, американцы этого и не скрывают. Посол США постоянно консультируется с господином Порошенко, другой посол регулярно бывает в гостях у патриарха Варфоломея, там очень тесная связь", — говорит глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Разоблачение экзархов
Архиепископ Даниил и епископ Иларион находятся на Украине уже не первый год. Еще в июне 2015-го синод Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) — единственной канонической православной церкви в стране, признанной всеми поместными православными церквами мира, — обратил внимание на их активность.
"Выразить обеспокоенность по поводу деятельности иерархов другой поместной православной церкви на канонической территории Украинской православной церкви без согласования со священноначалием Украинской православной церкви", — решил тогда синод УПЦ.
Но официально экзархи Константинопольской церкви прибыли на Украину лишь спустя три года. И у Русской церкви есть этому объяснение.
"Кто-то в Константинополе очень торопится завершить весь этот автокефальный проект, пока у власти находится президент Порошенко, который очень активно этот проект поддерживает", — отмечает митрополит Иларион.
Неуверенность лоббистов
Непонятна и неуверенность главы самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, не скрывающего желания руководить будущей структурой. Три дня назад на конференции в Атлантическом совете он почти умолял Белый дом не упустить шанс "помочь Украине обрести свою мечту".
"Мы приехали в Соединенные Штаты просить, чтобы они поддержали Вселенского патриарха в его желании предоставить нам автокефалию. И это нужно сделать еще в этом году. Потому что в будущем году в Украине могут выбрать президента, который будет такой промосковский, что поддерживать нашу автокефалию уже не станет. И тогда о нашем томосе можно будет надолго забыть… Поэтому мы просим Соединенные Штаты нам поспособствовать", — воззвал Филарет к американцам.
Элитный совет
"Ряд видных клириков этой архиепископии связан с финансированием Фанара", — подчеркивает он.
По разным оценкам, в США проживают от полутора до трех миллионов греков. Многие — прихожане архиепископии, состоящей из девяти епархий и 540 приходов.
"Американская архиепископия по структуре не похожа на епархии РПЦ, где архиерей фактически единолично всем управляет. В ее составе достаточно много архиереев. Кроме того, важную роль играют советы мирян. Например, совет архонтов, куда входят некоторые представители американской элиты греческого происхождения, сильно влияет на дела епископов", — разъясняет историк.
Это позволяет действовать в связке с Белым домом "негласным образом". "В этом совете есть крупные чиновники ЦРУ, ФБР и других структур. По этой линии вполне может быть оказано воздействие на Константинополь", — полагает эксперт.