Украина знает, кто даст ей "незалежную церковь". И это не Константинополь

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Президент Порошенко, выступая в четверг с посланием Верховной раде, признался, что не знает, когда Украина получит "незалежную церковь", хотя всего пару дней назад он был уверен в скором решении этого вопроса. Сторонники автокефалии вновь настойчиво призвали помочь стране "обрести свою мечту". Но на этот раз они обратились вовсе не к Константинопольскому патриарху.

Либо томос, либо тюрьма

В центре Манхэттена рядом с мемориалом жертвам атаки на "башни-близнецы" высится увенчанное крестом здание в строительных лесах. Это строящаяся Никольская церковь — Константинопольского патриархата. Ее возводят на месте прежней, рухнувшей вместе с небоскребами, уже несколько лет. И никто не знает, когда там пройдет первое богослужение. Изначально храм планировалось открыть в 2016-м.

Весной этого года ФБР приступило к расследованию, как и куда при строительстве храма пропали 80 миллионов долларов. Официальных обвинений пока не выдвинуто, но подозревают все высшее духовенство Американской архиепископии — наиболее крупной и влиятельной части Константинопольского патриархата.

Летом, 24-26 июля, ее епископы встречались с госсекретарем США Майком Помпео в рамках первого заседания департамента по продвижению религиозной свободы в мире. Там же было и руководство Украинской православной церкви в Америке, которая входит в состав Американской архиепископии. А еще — вице-президент США Майк Пенс и украинский посол Валерий Чалый. Обсуждали в том числе и создание автокефальной церкви на Украине.

"Мы получили полную и мощную поддержку" — так прокомментировал итоги встречи Чалый.

По распространившимся в Сети слухам, в кулуарах мероприятия Помпео якобы надавил на епископов Константинополя, потребовав от них повлиять на Фанар (название района в Стамбуле, где находится центр Константинопольского патриархата), чтобы тот ускорил решение вопроса об автокефалии. А в обмен он, мол, пообещал уладить проблему с Никольским храмом в Нью-Йорке. Правда это или нет, достоверно неизвестно.

Вместе с тем в Русской православной церкви уверены, что Вашингтон играет чуть ли не ключевую роль в украинском церковном вопросе.

"Для нас совершенно очевидно, что за действиями Константинопольского патриархата стоит американская администрация. Собственно, американцы этого и не скрывают. Посол США постоянно консультируется с господином Порошенко, другой посол регулярно бывает в гостях у патриарха Варфоломея, там очень тесная связь", — говорит глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Разоблачение экзархов

В Русской православной церкви не сомневаются, что вопрос об автокефалии Украинской церкви чисто политический. Уж слишком много "совпадений". Например, почему именно сейчас патриарх Варфоломей направил на Украину в качестве своих экзархов архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады? На недавней встрече с Порошенко посланники Константинополя уверили, что хотят ознакомиться с религиозной ситуацией в стране. Вроде логично: увидеть все своими глазами и узнать позицию разных сторон. Но есть одна деталь.

Архиепископ Даниил и епископ Иларион находятся на Украине уже не первый год. Еще в июне 2015-го синод Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) — единственной канонической православной церкви в стране, признанной всеми поместными православными церквами мира, — обратил внимание на их активность.

"Выразить обеспокоенность по поводу деятельности иерархов другой поместной православной церкви на канонической территории Украинской православной церкви без согласования со священноначалием Украинской православной церкви", — решил тогда синод УПЦ.

Но официально экзархи Константинопольской церкви прибыли на Украину лишь спустя три года. И у Русской церкви есть этому объяснение.

"Кто-то в Константинополе очень торопится завершить весь этот автокефальный проект, пока у власти находится президент Порошенко, который очень активно этот проект поддерживает", — отмечает митрополит Иларион.

Неуверенность лоббистов

А вот сам украинский президент, похоже, не может определиться со сроками автокефалии. Семнадцатого сентября он сообщил экзархам, что "в рамках этого пути… мы вышли на финишную прямую". Но три дня спустя признался депутатам: "Я не знаю, когда дадут томос и привезут его в Украину".

Непонятна и неуверенность главы самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, не скрывающего желания руководить будущей структурой. Три дня назад на конференции в Атлантическом совете он почти умолял Белый дом не упустить шанс "помочь Украине обрести свою мечту".

"Мы приехали в Соединенные Штаты просить, чтобы они поддержали Вселенского патриарха в его желании предоставить нам автокефалию. И это нужно сделать еще в этом году. Потому что в будущем году в Украине могут выбрать президента, который будет такой промосковский, что поддерживать нашу автокефалию уже не станет. И тогда о нашем томосе можно будет надолго забыть… Поэтому мы просим Соединенные Штаты нам поспособствовать", — воззвал Филарет к американцам.

Элитный совет

В США из православных народов греки — наиболее влиятельные, отмечает церковный историк Владислав Петрушко. Поэтому у Американской архиепископии прямой доступ как в Белый дом, так и в резиденцию патриарха Варфоломея.

"Ряд видных клириков этой архиепископии связан с финансированием Фанара", — подчеркивает он.

По разным оценкам, в США проживают от полутора до трех миллионов греков. Многие — прихожане архиепископии, состоящей из девяти епархий и 540 приходов.

"Американская архиепископия по структуре не похожа на епархии РПЦ, где архиерей фактически единолично всем управляет. В ее составе достаточно много архиереев. Кроме того, важную роль играют советы мирян. Например, совет архонтов, куда входят некоторые представители американской элиты греческого происхождения, сильно влияет на дела епископов", — разъясняет историк.

Это позволяет действовать в связке с Белым домом "негласным образом". "В этом совете есть крупные чиновники ЦРУ, ФБР и других структур. По этой линии вполне может быть оказано воздействие на Константинополь", — полагает эксперт.