РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Украина знает, кто даст ей "незалежную церковь". И это не Константинополь

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (83)
(обновлено: 08:11 21.09.2018)
093210
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКандидат в президенты США Дональд Трамп на общенациональном съезде Республиканской партии в Кливленде. Архивное фотоКандидат в президенты США Дональд Трамп на общенациональном съезде Республиканской партии в Кливленде. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Президент Порошенко, выступая в четверг с посланием Верховной раде, признался, что не знает, когда Украина получит "незалежную церковь", хотя всего пару дней назад он был уверен в скором решении этого вопроса. Сторонники автокефалии вновь настойчиво призвали помочь стране "обрести свою мечту". Но на этот раз они обратились вовсе не к Константинопольскому патриарху.

Либо томос, либо тюрьма

В центре Манхэттена рядом с мемориалом жертвам атаки на "башни-близнецы" высится увенчанное крестом здание в строительных лесах. Это строящаяся Никольская церковь — Константинопольского патриархата. Ее возводят на месте прежней, рухнувшей вместе с небоскребами, уже несколько лет. И никто не знает, когда там пройдет первое богослужение. Изначально храм планировалось открыть в 2016-м.

Памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Порошенко подставил Варфоломея: внутри Константинополя грядет раскол
Весной этого года ФБР приступило к расследованию, как и куда при строительстве храма пропали 80 миллионов долларов. Официальных обвинений пока не выдвинуто, но подозревают все высшее духовенство Американской архиепископии — наиболее крупной и влиятельной части Константинопольского патриархата.

Летом, 24-26 июля, ее епископы встречались с госсекретарем США Майком Помпео в рамках первого заседания департамента по продвижению религиозной свободы в мире. Там же было и руководство Украинской православной церкви в Америке, которая входит в состав Американской архиепископии. А еще — вице-президент США Майк Пенс и украинский посол Валерий Чалый. Обсуждали в том числе и создание автокефальной церкви на Украине.

"Мы получили полную и мощную поддержку" — так прокомментировал итоги встречи Чалый.

Митрополит Волоколамский Иларион на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Митрополит сравнил решение по Константинополю с разрывом дипотношений
По распространившимся в Сети слухам, в кулуарах мероприятия Помпео якобы надавил на епископов Константинополя, потребовав от них повлиять на Фанар (название района в Стамбуле, где находится центр Константинопольского патриархата), чтобы тот ускорил решение вопроса об автокефалии. А в обмен он, мол, пообещал уладить проблему с Никольским храмом в Нью-Йорке. Правда это или нет, достоверно неизвестно.

Вместе с тем в Русской православной церкви уверены, что Вашингтон играет чуть ли не ключевую роль в украинском церковном вопросе.

"Для нас совершенно очевидно, что за действиями Константинопольского патриархата стоит американская администрация. Собственно, американцы этого и не скрывают. Посол США постоянно консультируется с господином Порошенко, другой посол регулярно бывает в гостях у патриарха Варфоломея, там очень тесная связь", — говорит глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Разоблачение экзархов

Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
"Украина все же получила независимую церковь". Что еще выдумали в Киеве
В Русской православной церкви не сомневаются, что вопрос об автокефалии Украинской церкви чисто политический. Уж слишком много "совпадений". Например, почему именно сейчас патриарх Варфоломей направил на Украину в качестве своих экзархов архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады? На недавней встрече с Порошенко посланники Константинополя уверили, что хотят ознакомиться с религиозной ситуацией в стране. Вроде логично: увидеть все своими глазами и узнать позицию разных сторон. Но есть одна деталь.

Архиепископ Даниил и епископ Иларион находятся на Украине уже не первый год. Еще в июне 2015-го синод Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) — единственной канонической православной церкви в стране, признанной всеми поместными православными церквами мира, — обратил внимание на их активность.

"Выразить обеспокоенность по поводу деятельности иерархов другой поместной православной церкви на канонической территории Украинской православной церкви без согласования со священноначалием Украинской православной церкви", — решил тогда синод УПЦ.

Но официально экзархи Константинопольской церкви прибыли на Украину лишь спустя три года. И у Русской церкви есть этому объяснение.

"Кто-то в Константинополе очень торопится завершить весь этот автокефальный проект, пока у власти находится президент Порошенко, который очень активно этот проект поддерживает", — отмечает митрополит Иларион.

Неуверенность лоббистов 

Петр Порошенко и Вселенский партриарх Варфоломей. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
"Порошенко нервничает". Судьбу украинской церкви решат в Стамбуле
А вот сам украинский президент, похоже, не может определиться со сроками автокефалии. Семнадцатого сентября он сообщил экзархам, что "в рамках этого пути… мы вышли на финишную прямую". Но три дня спустя признался депутатам: "Я не знаю, когда дадут томос и привезут его в Украину".

Непонятна и неуверенность главы самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, не скрывающего желания руководить будущей структурой. Три дня назад на конференции в Атлантическом совете он почти умолял Белый дом не упустить шанс "помочь Украине обрести свою мечту".

"Мы приехали в Соединенные Штаты просить, чтобы они поддержали Вселенского патриарха в его желании предоставить нам автокефалию. И это нужно сделать еще в этом году. Потому что в будущем году в Украине могут выбрать президента, который будет такой промосковский, что поддерживать нашу автокефалию уже не станет. И тогда о нашем томосе можно будет надолго забыть… Поэтому мы просим Соединенные Штаты нам поспособствовать", — воззвал Филарет к американцам.

Элитный совет

Вид на Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В РПЦ допустили разрыв церковной общности с Константинополем
В США из православных народов греки — наиболее влиятельные, отмечает церковный историк Владислав Петрушко. Поэтому у Американской архиепископии прямой доступ как в Белый дом, так и в резиденцию патриарха Варфоломея.

"Ряд видных клириков этой архиепископии связан с финансированием Фанара", — подчеркивает он.

По разным оценкам, в США проживают от полутора до трех миллионов греков. Многие — прихожане архиепископии, состоящей из девяти епархий и 540 приходов.

"Американская архиепископия по структуре не похожа на епархии РПЦ, где архиерей фактически единолично всем управляет. В ее составе достаточно много архиереев. Кроме того, важную роль играют советы мирян. Например, совет архонтов, куда входят некоторые представители американской элиты греческого происхождения, сильно влияет на дела епископов", — разъясняет историк.

Это позволяет действовать в связке с Белым домом "негласным образом". "В этом совете есть крупные чиновники ЦРУ, ФБР и других структур. По этой линии вполне может быть оказано воздействие на Константинополь", — полагает эксперт.

 

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена