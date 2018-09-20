Патриарх Кирилл призвал не строить деревянные храмы вместо каменных

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не увлекаться в Москве строительством деревянных храмов для удешевления проектов, поскольку такие постройки не очень соответствуют облику современного мегаполиса и многими воспринимаются как архаичные. Лучше строить в камне, считает он.

"С одной стороны, я одобряю, конечно, появление деревянных храмов, но хотел бы предупредить тех, кто имеет намерение идею строительства каменного храма заменить на идею строительства деревянного. Это дешевле и быстрее, но не думаю, что наш первопрестольный град, современный мегаполис должен застраиваться деревянными постройками", — сказал патриарх в четверг на заседании попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов в Москве.

По его словам, в последнее время строительство деревянных храмов в столице получило новый импульс, причем речь идет не только о временных сооружениях, которые возводятся до постройки на этом месте каменного храма, но и о постоянных деревянных храмах. Предстоятель Русской церкви пояснил, почему относится к этому скептически.

"Можно себе представить современные здания в современном районе. И вдруг такая вот не очень большая деревянная церквушка. Ну, как бы кусочек провинции в центре мегаполиса. Какие выводы из этого делают люди недостаточно воцерковленные, может быть, недостаточно знающие историю храмоздательства на Руси? "Вот видите, вот это настоящее, будущее, а вот это — прошлое". Я не думаю, что мы должны создавать превратное представление о религиозном факторе в городе Москве", — сказал патриарх.

По его мнению, деревянные храмы нужно строить как временные, а постоянные деревянные храмы возводить "очень дозировано, только в совершенно конкретных случаях". "Деревянное строительство, конечно, заслуживает внимания, но заменять строительство каменных храмов деревянными по причине удешевления проекта и ускорения, на мой взгляд, не совсем правильно", — резюмировал предстоятель РПЦ.

По данным, которые привел патриарх, с 2010 года в Москве по программе строительства храмов были возведены уже 46 церквей, еще 17 будут достроены в ближайшее время, а 25 еще строятся. Он при этом призвал "не поощрять строителей гнаться за сроками в нарушение технологий и в ущерб качеству".

Кроме того, с 2012 года были полностью отреставрированы более 20 старинных храмов и церковных объектов в рамках программы предоставления субсидий из столичного бюджета. В 2018 году восстановительные работы продолжаются в Рождественском, Новоспасском и Высоко-Петровском монастырях, в храмах Большое и Малое Вознесение и ряде других.