Верховный муфтий Сирии призвал разделять религию и государство

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 сен — РИА Новости. Верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун во время встречи со студентами в Ханты-Мансийском автономном округе заявил о необходимости четкого разделения религии и государства.

Глава сирийских суннитов в четверг находится с визитом в крупнейшем городе региона — Сургуте, где он посетил местную Соборную мечеть, встретился с имамами из различных городов Югры, принял участие в намазе совместно с прихожанами, а также пообщался со студентами.

"Пророки не создавали государства, они открыли дверь перед сообществом. Вера — это выбор каждого человека, а не принуждение. Нужно четко разделять религию и государство. Религия или вера — это отношения человека с Богом, тогда как государство — отношения человека с людьми, законом", — сказал Ахмад Хассун.

Он также подчеркнул, что религия, которая приходит в дома "огнем и мечем", очень быстро будет изгнана. Проповедник пояснил, что является мусульманином не потому, что им был его отец. По словам муфтия, каждый человек сам должен задаваться вопросом о том, почему он выбрал ту или иную конфессию, почему верит или не верит во Всевышнего.

"Нужно думать (об этом), иначе получится, как в ситуации, в которой ваш отец хочет выбрать вам жениха или невесту, а вам не нравится этот человек… И вера — то же самое", — добавил Ахмад Хассун.

Визит сирийского муфтия в Сургут продлится в течение двух дней. В среду он встречался в Москве с губернатором Югры Натальей Комаровой, выразив благодарность руководителю автономного округа за то, что она прилагает немало усилий для укрепления отношений. Глава региона и верховный муфтий Сирии также встречались в апреле, во время визита российской делегации в арабскую республику.

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