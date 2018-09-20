Верховный муфтий Сирии заявил о важности сотрудничества с Югрой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 сен — РИА Новости. Верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун в рамках своего визита в Ханты-Мансийский автономный округ заявил о важности сотрудничества, братского диалога между арабской республикой и Югрой, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Духовный лидер сирийских суннитов находится в Сургуте с двухдневным визитом. В четверг он посетил местную Соборную мечеть, где встретился с имамами из разных городов Югры, а также совершил намаз совместно с прихожанами. Отвечая на вопрос о целях визита в регион, Ахмад Хассун подчеркнул, что у Сирии и автономного округа есть ряд возможных направлений сотрудничества, причем не только с экономической точки зрения, но и духовной.

"В первую очередь, нам необходимо создать мост, выстроить братский диалог между Югрой и Сирией. В надежде на это мы рассчитываем, что будет налажено сотрудничество между нашими и вашими деятелями в сфере политики и экономики, духовными деятелями", — цитирует департамент слова муфтия.

Частью программы визита Ахмада Хассуна стала также встреча со студентами местных учебных заведений, состоявшаяся в Сургутском государственном университете. Отвечая на вопрос о том, с какими чувствами он вернется на родину, проповедник подчеркнул, что испытывает счастье от посещения региона. Он пояснил, что нашел в Югре своих братьев, а также убедился в том, что главным богатством нефтяного края являются его жители.

"Я нашел университет, церковь, мечеть. И все это работает на благо человека. И господин муфтий, патриарх, госпожа губернатор, господин ректор — все эти люди работают для вас. Поэтому мои чувства — это чувства счастья. Я счастлив", — отметил сирийский муфтий.

Он также пригласил жителей округа в столицу арабской республики Дамаск, пояснив, что югорчане и сирийцы очень похожи друг на друга.

Губернатор Югры Наталья Комарова в апреле в составе российской делегации посещала Сирию, где, в частности, встречалась с Ахмадом Хассуном. В среду муфтий и глава региона провели встречу в Москве. Проповедник выразил благодарность руководителю автономного округа за тот визит, подчеркнув, что власти Югры прилагают немало усилий для укрепления отношений.

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