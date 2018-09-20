МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что религиозные лидеры демонстрируют все более активную позицию в процессе возвращения сирийских беженцев на родину.

"Так, на площадке 60-й Дамасской международной ярмарки верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун провел большую работу по консолидации усилий сирийских эмигрантов-бизнесменов в послевоенном восстановлении страны. Патриарх Антиохийской православной церкви Иоанн X, находясь в Ливане, провел серию встреч с местными чиновниками и духовенством, в ходе которых сообщил об улучшении внутриполитической обстановки в Сирии и призвал содействовать возвращению беженцев", — сказал Мизинцев на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"В ходе встречи с католическими благотворительными организациями Папа Римский Франциск заявил о поддержке процесса безопасного возвращения сирийцев в свои дома, который, по его мнению, должен стать приоритетом для всего международного сообщества", — продолжил он.

Начальник национального центра отметил, что огромное значение для скорейшего послевоенного возрождения Сирии имеет процесс развития полноценной внутриполитической жизни.

"16 сентября состоялись выборы в муниципальные советы. Несмотря на имеющиеся на текущий момент объективные сложности, руководство Сирии приняло все необходимые меры для свободного волеизъявления народа. Оппозиционные силы получили возможность не просто высказать свое мнение, но также предложить реальные и эффективные меры по реформированию государственной системы", — подчеркнул генерал.

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