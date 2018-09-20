Армянский депутат предлагает приставить госохрану к католикосу всех армян

ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Депутат армянского парламента от бывшей правящей Республиканской партии Армении Мигран Акопян сообщил, что разработал законопроект, предусматривающий обеспечение государственной охраной католикоса всех армян.

Ранее в июле митингующие ворвались в здание канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Святого Эчмиадзина, требуя добровольного отказа от сана Верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II. Полиция вывела их из здания. Позднее, во время паломничества католикоса в монастырь Гндеванк Вайоцдзорской епархии, члены инициативы "Новая Армения, новый патриарх" перекрыли дорогу и окружили машину патриарха. Немногочисленные митинги и шествия в рамках инициативы начались после смены светской власти в стране и назначения премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна.

"На следующей неделе официально внесу в парламент проект поправок в закон "Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране", предусматривающие обеспечение безопасности католикоса всех армян на законодательном уровне", — написал Акопян на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас по действующему закону госохраной обеспечены только президент, премьер-министр и спикер парламента.

Акопян добавил, что разработанными им поправками в закон "О свободе собраний" предполагается запретить проведения собраний на территориях, принадлежащих религиозным организациям на правах собственности или аренды, без их согласия.