Патриарх Кирилл надеется, что в Сирии установится "твердый мир"

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется на ликвидацию последних очагов напряженности в Сирии и установление твердого мира на этой земле, об этом он заявил на встрече с верховным муфтием Сирии Ахмадом Бадреддином Хассуном.

Первая с 2014 года встреча духовных лидеров прошла во вторник в патриаршей Даниловской резиденции. "Большая часть Сирии освобождена от террористов, хотя еще сохраняются очаги напряженности. Но мы надеемся, что все-таки и эти очаги будут подавлены, и будут восстановлены мир и справедливость на сирийской земле", — сказал патриарх.

Он обратил внимание на необходимость профилактики экстремизма в стране: "Нужно работать для того, чтобы никоим образом никто и никогда больше на сирийской земле не смог использовать террористические методы для достижения своих политических целей".

Патриарх также напомнил, что Русская православная церковь и мусульманское сообщество России на взаимной основе принимают активное участие в оказании гуманитарной помощи сирийскому народу.

Он отметил, что террористы очень часто используют религиозные аргументы для осуществления своих беззаконных действий, искажая фундаментальные принципы исламской религии. "И поэтому в первую очередь противостоять им на уровне мыслей, на уровне убеждений должны здоровые силы, представляющие ислам. И, конечно, в этом должны принимать участие и христиане, потому что в Сирии достаточно большая христианская община", — сказал глава РПЦ.

Со своей стороны Русская православная церковь готова и дальше всячески содействовать процессу примирения различных представителей сирийского общества, добавил предстоятель РПЦ. "Мы инициировали еще одну акцию – это приглашение детей из Сирии на лечение в Россию. При участии врачей из детских клиник группа посетила вместе со священнослужителями Ливан, где определила среди травмированных сирийских детей кандидатов для отправки в Россию", — сказал патриарх.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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