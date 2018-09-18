Патриарх Кирилл во вторник встретится с верховным муфтием Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник в Москве встретится с муфтием Сирии Ахмадом Хассуном, сообщила пресс-служба предстоятеля РПЦ.

"Восемнадцатого сентября в Даниловской резиденции его святейшество встретится с Верховным муфтием Сирии шейхом Ахмадом Бадреддином Хассуном", — говорится в сообщении. В патриархии не привели каких-либо подробностей предстоящей встречи.

В свою очередь председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов уточнил РИА Новости, что на встрече, как ожидается, будет обсуждаться ситуация в Сирии и межрелигиозное взаимодействие. "Это разговор о дружбе наших религий, о важности сохранения религиозного баланса и установления мира в Сирийской Арабской республике и сохранения христианской миссии, которая ведется в Сирии традиционно испокон веков. Вот об этом будет речь", — сказал Крганов.

По его словам, в мусульманской общине тоже ждут встречи с сирийским духовным лидером. "Мы, возможно, увидимся – каждый раз, когда он посещает Москву, встречается с нами, мы его тоже ждем", — сказал собеседник агентства.

Говоря о программе пребывания муфтия Сирии в России, Крганов сообщил, что в среду, как ожидается, он поедет в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), где встретится с представителями местной мусульманской общины.

"У него запланирована поездка в ХМАО, он едет в гости к муфтию Тагиру-хазрат Саматову, и будет встречаться там на приходах с мусульманами. Возможно, и посетит учебные заведения и встретится со студентами", — сказал Крганов. Делегация из ХМАО ранее уже посещала Сирию и пригласила муфтия нанести ответный визит, и он согласился, добавил собеседник агентства.

Визит Ахмада Хассуна в Россию, по словам Крганова, продлится несколько дней.