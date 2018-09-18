МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Представители англиканской церкви поделились впечатлениями от "Летнего института", организованного Русской православной церковью, и выразили заинтересованность в дальнейших взаимных визитах.

В Москве завершил свою работу "Летний институт" для представителей Англиканской церкви, организованный Общецерковной аспирантурой и докторантурой РПЦ. Участие в нем приняли епископ Эббсфлита Джон Гудолл и капеллан королевы Великобритании Джеймс Хоуки вместе с молодыми священниками и семинаристами Церкви Англии.

"То, что мы увидели и пережили во время нашего визита в Россию, можно назвать словом "паломничество". Для многих студентов и молодых священников это не просто шанс в первый раз увидеть Россию и соприкоснуться с Русской церковью, это еще и естественное соприкосновение с православием в целом. Многие из них заинтересованы в патристике, изучении отцов Церкви, в понимании того, что такое литургия. Они вообще заинтересованы в том, где можно поместить Церковь в современном мире. И, конечно же, это возможно благодаря тем дружеским взаимоотношениям, которые будут выстраиваться здесь на различных уровнях – интеллектуальных, культурных, социальных, на уровне молитвы", — заявил на "Летней школе" Джеймс Хоуки.

Он пообещал рассказать королеве Елизавете II о своих впечатлениях от визита в Россию. "Подозреваю, что я бы ей сказал, что мы посетили монастырь святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны, которая является родственницей самой королевы, так как она была внучкой королевы Виктории. Поэтому можно говорить об очень особых взаимоотношениях. Ее внук принц Уильям посетил Масличную гору в Иерусалиме, где святая Елизавета Федоровна похоронена. Поэтому я думаю, что я это ей передам, свои впечатления", — отметил Хоуки.

Епископ Эббсфлита Джон Гуддол рассказал об участии гостей из Англии в крестных ходах вместе с православными верующими: в Дивеево, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. По его словам, англиканские священники почувствовали себя частью молитвенной процессии.

"Когда мы посещаем Россию и Русскую церковь и когда русские посещают Англию и Англиканскую церковь, мы как бы чувствуем вкус наших культур, мы не просто соприкасаемся с какой-то культурой, мы открываем для себя Церковь, мы открываем для себя Христа", — отметил епископ.

Он надеется на ответные визиты со стороны Русской православной церкви и на то, что подобное общение будет развиваться в ближайшие два-три года. В течение нескольких лет, напомнил он, между двумя церквами действует рабочая группа по укреплению взаимоотношений. Со стороны РПЦ ее возглавляет глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. "А со стороны Церкви Англии это я, так как являюсь представителем архиепископа Кентерберийского в православном мире", — сообщил Гудолл.

Отец Джеймс Хоуки подчеркнул, что участники "Летней школы" являются частью "интернационального диалога" с православной церковью, и это проявляется на бытовом уровне.

"Я наблюдал, как двое наших семинаристов долгое время общались со здешними семинаристами. Они даже мейлами обменялись. А я в свою очередь, говоря с библиотекарем Сретенского монастыря, пообещал ему, что мы вышлем ему "Полную историю Англиканской церкви", изданную в Оксфорде. Кроме того, нас очень тронул мемориальный комплекс в честь отца Александра Меня", — рассказал Хоуки.

"Уровень основных теологических соглашений между нашими церквами – это деньги в банке для счастливого будущего. То есть они лежат и приносят дивиденды", — добавил он.

Представители Церкви Англии назвали "очень важным шагом" признание теологии в России в качестве науки и призвали "не разжигать конфликты" между учеными и теологами.

"Мы должны уделить внимание вот чему – вопросу о том, как мы говорим о Боге публично, потому что здесь в настоящее время наблюдается кризис. Когда мы говорим о Боге, большинство людей в современной культуре просто не слышат нас так, как мы того хотим. Сейчас вы можете встретить достаточно образованных людей, которые вдруг могут сказать: "Я не верю в старика, который на облаках сидит". Но также и я не верю в это", — рассуждает Хоуки.

Именно поэтому теология, по его мнению, так важна для общества. Пока люди не познакомятся с "глубокой фундаментальной реальностью", о которой богословы говорят: "это есть Христос", — религиозные деятели попросту не смогут передать современному секулярному обществу знания о Боге, полагает он.

"Русский опыт показывает, что возможность изучать теологию – это драгоценный дар, и поэтому его нужно любить, защищать, ограждать. Будущее теологии, в общем говоря, связано с обещанием Иисуса Христа, что он никогда не оставит свой народ. Евангелие говорит о том, что теолог – тот, кто молится. Это дисциплина молитвы, это дисциплина надежды", — заявил англиканский священник.