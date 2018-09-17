Масштабный социальный проект мусульман стартовал в Татарстане

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В мечетях Казани объявлен сбор одежды, продуктов питания и предметов бытовой необходимости для пункта оказания бесплатной помощи малоимущим, сообщили в понедельник РИА Новости в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин.

По словам муфтия, о начале новой социальной инициативы верующим сообщили во время пятничной проповеди.

"Продукты питания, одежду и обувь, игрушки, товары бытовой химии принимают в различных мечетях Казани. Далее собранные вещи будут направлены по адресам помощи", — отметил он.

Религиозный деятель заметил, что ДУМ РТ работает с пунктом бесплатной помощи малоимущим "Приют". В нем организованы бесплатное горячее питание, пункт выдачи одежды и обуви, ночлег и душ. Кроме того, посетители "Приюта" могут воспользоваться телефонной связью, обратиться за помощью по восстановлению утраченных документов, трудоустройства, юридической консультации и первой медицинской помощи.

Как отметили в ДУМ РТ, помощь также оказывается малоимущим семьям, нарко- и алкозависимым людям. Специалисты проводят работу по профилактике правонарушений среди бездомных и бродяг.

"ДУМ РТ принимает участие в этом особо важном для всего общества социальном проекте, обеспечивая нуждающихся халяльным (соответствующим требованиям ислама — прим.ред.) мясом", — заключил муфтий Самигуллин.