Соловьев назвал народным делом строительство главного военного храма

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Главный храм Вооруженных сил РФ, который станет памятником воинам Великой Отечественной войны, необходим россиянам, считает тележурналист Владимир Соловьев.

По мнению журналиста, после 90-х годов начали зарождаться патриотические движения, например "Бессмертный полк", который по своей сути напоминает крестный ход.

"И вот сейчас пришло осознание, что нет возможности говорить о Великой Победе и не дать объяснения тому, почему нет храма этой Великой Победе. Поэтому мне кажется, что это не просто народное дело, это необходимость. Так должно быть. Должен появиться главный храм Вооруженных сил, должен появиться храм Великой Победе. И такой храм может быть построен только на народные деньги. А наш народ знает, что хорошо, а что плохо", — сказал Соловьев.

Он призвал россиян поступать так, "как велит совесть, сердце и любовь к павшим и благодарность к ним".

Соловьев отметил, что храм в честь Отечественной войны 1812 года был построен на народные деньги, и "народ по-прежнему был и остается народом с глубоким, обостренным чувством справедливости, чувством веры".

О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд "Воскресение". Начинание получило благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Храмовый комплекс планируется возвести на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" ко дню 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.