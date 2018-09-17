РПЦ опубликует архивы по воссоединению Киева с Русской церковью в XVII веке

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Церковно-научный центр (ЦНЦ) "Православная энциклопедия" объявил о намерении опубликовать все документы по вопросу воссоединения Киевской митрополии с Русской православной церковью в XVII веке, более 60 архивных материалов уже выложены на сайте центра.

"В ЦНЦ "Православная энциклопедия" завершается работа над научным изданием большого корпуса нововыявленных документов, относящихся к вопросу воссоединения Киевской митрополии с Русской православной церковью в 1685-1686 годах. Готовящийся к публикации корпус документов охватывает и более ранние события, которые неразрывно связаны с историческими предпосылками этого воссоединения", — сообщается на сайте центра.

В "Православной энциклопедии" отметили, что группа исследователей под руководством корреспондента РАН Бориса Флори проделала колоссальную работу, которая близка к окончанию: полное издание документов планируется осуществить в конце 2018 — начале 2019 года.

"События последних дней, публикация отдельных материалов Синаксиса Константинопольской церкви, а также обилие не вполне достоверных сведений и трактовок, переполняющих сегодня различные интернет-издания, вынуждают нас пойти на беспрецедентный шаг: ЦНЦ "Православная энциклопедия" начинает осуществлять предварительную публикацию корпуса документов, относящихся к этой теме, как уже публиковавшихся, так и вновь выявленных", — также сообщили в центре.

Публикация носит предварительный характер, поэтому часть документов будет опубликована в современной русской графике, часть — в оригиналах. Поясняющие статьи и комментарии к данным текстам исследователи пообещали представить позже по мере их готовности.

Ранее в Русской православной церкви обратили внимание на то, что переход Киевской митрополии в Московский патриархат, который произошел в конце XVII века, осуществлялся на законных основаниях и был не временным явлением, а носил постоянный характер. В 1686 году Константинопольский патриарх Дионисий передал святителю Московскому все права на юрисдикцию над Украинской землей.

Как отмечают в РПЦ, опубликованные "Православной энциклопедией" документы покажут неправомерность нынешних притязаний Константинопольского патриархата на Украинскую церковь и подтвердят то, что переход Киевской митрополии под управление Московского патриарха осуществлялся с подачи Константинополя и на постоянной основе. По оценке отдела внешних церковных связей (ОВЦС), собран "огромный массив документов, около 900 страниц".