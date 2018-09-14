Эксперт прокомментировал конфликт РПЦ с Константинополем

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Решение Русской церкви о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом — второй такой случай за тысячу с небольшим лет истории Русской церкви, в начале 1990-х годов подобные события произошли в Эстонии, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН кандидат философских наук Роман Лункин.
В первый раз Русская православная церковь прерывала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом в 1996 году, когда Константинополь предоставил автономию части православных приходов в Эстонии. Сегодня в Киеве часто ссылаются на этот прецедент, говоря о возможном обострении конфликта между двумя церквями.
"В Эстонии после развала Советского союза и провозглашения государственной независимости была создана параллельная православная юрисдикция, которую признал Константинопольский патриархат", — напомнил Лункин.
"Эта юрисдикция отделилась от Московского патриархата, и с точки зрения РПЦ это стало фактом грубого вмешательства на ее территорию. Соответственно, было принято решение о прекращении не только канонического, но и евхаристического общения – священники не могли вместе служить, а верующие причащаться на литургии", — рассказал он.
Окончательный разрыв отношений, по мнению эксперта, более чем вероятен, если Константинополь откажется созывать всеправославное совещание по украинской проблеме. "Это будет значить, что назначенные ими экзархи в Киеве все сами решат, а патриарх Варфоломей все благословит", — заключил Лункин.