Эксперт прокомментировал конфликт РПЦ с Константинополем

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Решение Русской церкви о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом — второй такой случай за тысячу с небольшим лет истории Русской церкви, в начале 1990-х годов подобные события произошли в Эстонии, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН кандидат философских наук Роман Лункин.

Синод Русской церкви в пятницу пошел на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом, после того как тот назначил своих экзархов на Украину — каноническую территорию Московского патриархата. В частности, решено прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и выйти из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата.

В первый раз Русская православная церковь прерывала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом в 1996 году, когда Константинополь предоставил автономию части православных приходов в Эстонии. Сегодня в Киеве часто ссылаются на этот прецедент, говоря о возможном обострении конфликта между двумя церквями.

"В Эстонии после развала Советского союза и провозглашения государственной независимости была создана параллельная православная юрисдикция, которую признал Константинопольский патриархат", — напомнил Лункин.

"Эта юрисдикция отделилась от Московского патриархата, и с точки зрения РПЦ это стало фактом грубого вмешательства на ее территорию. Соответственно, было принято решение о прекращении не только канонического, но и евхаристического общения – священники не могли вместе служить, а верующие причащаться на литургии", — рассказал он.

По мнению эксперта, сейчас ситуация "не совсем такая" – синод Русской церкви принял скорее административные меры по отношению к Константинополю "как к некоторой структуре", прежде всего направленные "на подрыв авторитета патриарха Варфоломея". "Пока мы, верующие, можем вместе ходить в храмы Константинопольского патриархата в Греции или в афонские монастыри, причащаться там на службе, но духовенство, конечно, больше вместе служить не может", — пояснил он.

Окончательный разрыв отношений, по мнению эксперта, более чем вероятен, если Константинополь откажется созывать всеправославное совещание по украинской проблеме. "Это будет значить, что назначенные ими экзархи в Киеве все сами решат, а патриарх Варфоломей все благословит", — заключил Лункин.