МОСКВА, 14 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион рассказал о "войне Константинопольского патриархата против Московского", которая идет уже 100 лет.

"Война Константинопольского патриархата против Московского продолжается без малого сто лет… Сегодня история повторяется. Вновь, как во времена патриарха Тихона, направляют к нам своих экзархов – якобы для уврачевания раскола, а на самом деле для его легитимизации с целью последующего отторжения Украинской церкви от Московского патриархата. Прослеживается одна и та же логика: использование сложной ситуации не для братской поддержки, а для ослабления Русской церкви путем отторжения от нее тех или иных частей", — заявил митрополит Иларион на своей странице в Facebook, комментируя решения Синода РПЦ в пятницу.

Синод Русской церкви в пятницу собрался на экстренное заседание, чтобы дать ответ на недавнее назначение Константинопольским патриархатом своих экзархов на Украину — каноническую территорию Московского патриархата. Основными итогами заседания Синода РПЦ стали: прекращение поминовения патриарха Константинопольского Варфоломея во время патриарших богослужений, приостановление сослужения с иерархами Константинопольской церкви и выход из структур, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата. По сути, как заявил митрополит Иларион, это – "разрыв дипломатических отношений".

"Почему бы Константинополю не заняться формированием "единой поместной Церкви в Америке"? Там разве не независимое государство? Но нет: все усилия прилагаются для того, чтобы удержать хотя бы часть американского православия в орбите Константинополя, не дать православным Северной Америки объединиться в полноценную и мощную автокефальную структуру. Почему? Да потому что своё терять не хочется. А чужого не жалко", — написал Иларион.

Он напомнил, что в 1920-е годы, когда Русская церковь оказалась гонимой, когда расстреливали архиереев и священников, взрывали храмы, закрывали духовные школы и монастыри, "Константинополь требовал смещения патриарха Тихона и "хотя бы временного" упразднения патриаршества, поддерживал обновленческий раскол и вел переписку с лидерами живоцерковников, вступал в сношение с советскими чиновниками с целью подрыва канонической Церкви".

"Без ведома патриарха Тихона Константинополь намеревался послать "делегацию" в СССР якобы для исследования ситуации, а на самом деле – для формальной легализации обновленческой лже-иерархии… Тогда же в полной мере проявились захватнические тенденции Константинополя. От Московского патриархата были незаконно отторгнуты Польская, Финляндская и Эстонская Церкви, в диаспоре был создан экзархат русских приходов под юрисдикцией Константинополя. Эта история подробно изложена в книге доктора исторических наук Михаила Шкаровского "Константинопольский патриархат и Русская православная церковь в первой половине XX века", — отметил архиерей.

В 1990-е годы, напомнил он, Русская церковь столкнулась с трудностями, связанными с последствиями распада Советского Союза. "И тут Константинополь не остался в стороне: приняли в общение украинских раскольников из США и Канады, создали свою юрисдикцию в Эстонии, неоднократно пытались вторгнуться в Украину", — констатировал митрополит Иларион. Он призвал молиться за каноническую Украинскую церковь во главе с митрополитом Киевским Онуфрием, на уничтожение которой, по его словам, сегодня брошены "все силы ада", и об уврачевании раскола на Украине – "не через его легитимизацию, а через покаяние и вразумление тех, кто отпал от единства Церкви".