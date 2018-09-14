МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Русская церковь в случае возможного разрыва общения между Московским и Константинопольским патриархатами сможет "без угрызений совести" открывать свои храмы на территории Турецкой республики, заявил РИА Новости председатель византийского клуба "Катехон" при Институте философии РАН Аркадий Малер.

В пятницу в Москве проходит экстренное заседание Священного синода Русской православной церкви. По его итогам могут быть сделаны конкретные шаги в ответ на решение Константинопольского патриархата направить своих экзархов на Украину.

"Если наша Церковь разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, то для нас ее каноническая территория больше не будет представлять такой ценности как раньше, и мы можем оставить за собой право открывать свои приходы на его канонической территории, то есть в Турции, Северной Греции, островах Эгейского моря и там, где мы захотим. Потому что для нас эта Церковь уже перестанет быть Церковью в строгом смысле этого слова", — считает Малер.

По его словам, численность православного населения Турции постоянно уменьшается и на сегодняшний день не превышает пяти тысяч человек – во многом из-за того, что храмы Константинопольского патриархата большую часть времени закрыты и "фактически превращены в гетто". Это не мешает Фанару (район Стамбула, где находится резиденция патриарха Варфоломея) проводить агрессивную политику в других частях света, отметил эксперт.

"С 1920-х годов Константинопольский патриархат исповедует религиозно-политическую идеологию, которая утверждает, что все территории мира, которые не входят в канонические границы других Церквей, автоматически являются его территорией. На минуту, это обе Америки, Австралия, Новая Зеландия, практически все острова мира и половина Азии", — продолжает политолог.

Индию в Константинополе также считают "своей" территорией, несмотря на то, что канонически она входит в юрисдикцию Антиохийской Церкви с центром в Дамаске. Сегодня она находится в тяжелом положении в связи с непрекращающейся гражданской войной в регионе и не имеет возможности открывать в Индии храмы. "Этим и пользуется Константинополь. Абсолютно хамская позиция", — подчеркнул Малер.

Ранее Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.