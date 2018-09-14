Константинополь не имел права присылать на Украину экзархов, заявили в УПЦ

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что Константинопольский патриархат не имел ни морального и канонического права вмешиваться в дела Украины и присылать в стану своих экзархов.

Ранее Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.

"Константинопольский патриарх прислал на Украину двух экзархов своих. Это является антиканоническим, то есть неканоническое действие Константинопольской церкви. Она не имеет права присылать в нашу независимую церковь своих легатов… Она не имеет ни морального и канонического пара вмешиваться в дела Украины", — сказал Онуфрий в интервью украинскому телеканалу "Интер".

Онуфрий считает, что предоставление томоса (указа) об автокефалии ограничивает свободу Украинской православной церкви. "У нас есть своей синод, есть свой архиерейский собор, у нас есть свой церковный суд, у нас все есть… Томос — это уже ограничение нашей свободы, которая у нас есть, нам этого не надо, если он кому-то нужен пускай делают его, нам он не нужен, у нас есть все атрибуты свободной жизни для нашего духовного успешного служения людям", — добавил Онуфрий.