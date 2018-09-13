МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины своими заявлениями про церковь сталкивает лбами верующих и занимается политическими играми.

По ее словам, к сожалению, можно видеть государственное манипулирование на тему религий, религиозных убеждений и прав людей на свободу религий и выбора религий на Украине. Как отметила Захарова, это факт.

"Я знаю, как люди отстаивают и помогают, отстаивают интересы верующих и так далее. Но заниматься перекройкой религиозных взглядов, убеждений на государственном уровне главе государства, просто проводить такую лобовую политику по сталкиванию лбами верующих, использовать это не просто в политических целях — это уже другой уровень, это осталось в прошлом. А просто заниматься политическими играми внутри церкви, разделять и властвовать в той сфере, к которой ты не принадлежишь, а президент Украины, как мы все считаем, является президентом светского государства", — добавила Захарова.

Ранее во вторник пресс-служба украинского президента Петра Порошенко сообщила, что глава государства встретился с представителем США по свободе вероисповедания Сэмом Браунбэком, который заверил, что "Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Ранее он заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.