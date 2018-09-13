В Совфеде рассказали о вмешательстве Киева и Вашингтона в дела УПЦ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вмешательство руководства Украины и США в решение внутренних вопросов Украинской православной церкви противоречит светскому характеру украинской государственности и подрывает основы взаимодействия государства и религиозных организаций, заявил глава комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее во вторник пресс-служба украинского президента Петра Порошенко сообщила, что глава государства встретился с представителем США по свободе вероисповедания Сэмом Браунбэком, который заверил, что "Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь".

"Откровенное вмешательство руководства Украины в решение вопроса, связанного с учреждением так называемой независимой Украинской церкви, не выдерживает никакой критики. Действуя вопреки положениям конституции, руководство Украины в очередной раз показывает свое настоящее отношение к ограничениям, которые предусмотрены ее положениями", — сказал сенатор РИА Новости.

Он напомнил, что статья 35 конституции Украины предусматривает, что "церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства", положения статьи 36 указывают, что "все объединения граждан равны перед законом". Парламентарий отметил, что "руководство Украины, используя предоставление так называемого автокефального статуса Украинской православной церкви, решает исключительно политические задачи, что подрывает конституционные принципы светского государства и независимости религиозных организаций".

По словам Клишаса, "не менее важным является тот факт, что нарушение независимости деятельности религиозных объединений в Украине осуществляется также иностранными государствами, опять же при полной и всесторонней поддержке действующих украинских властей".

"Заявление посла США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы о том, что США и в дальнейшем будут оказывать Украине поддержку в борьбе за независимость Украинской православной церкви от Московского патриархата, показывают реальное отношение США к суверенитету других стран в их внутренних делах", – отметил сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что "светский характер государства не исключает возможности оказания религиозным организациям поддержки". Но он убежден, что наиболее важные вопросы "должны разрешаться религиозными организациями самостоятельно и независимо от национальных властей и иностранных государств, и уж тем более независимо от политической конъюнктуры". Кризис государственности не должен переходить в кризис других общественных институтов, заключил законодатель.

В минувшую пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.