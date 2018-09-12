Митрополит: дети с Донбасса постоянно участвуют в конкурсе "Лето Господне"

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Часть работ участников детского литературного конкурса "Лето Господне" все последние годы посвящены происходящему на Донбассе и на Луганщине, сообщил в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

По его словам, по итогам международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева "Лето Господне" издан сборник "Луч солнца золотого" тиражом 3 тысячи экземпляров. В него вошли работы финалистов конкурса, в том числе — проживающих на Донбассе.

"Дети пишут о своей боли и о своей радости. Пишут интересно, живо, описывают жизнь простых людей и как это сказывается на них. На многие проблемы у нас уже взгляд сформирован за счет СМИ, а они по-своему рассуждают об этом, и это получается очень интересно… В произведениях из Донецка дети рассказывают о той трудной жизни, которую они пережили, как они там воспринимают это", — рассказал митрополит Климент.

По данным организаторов, каждый год на конкурс от пяти до восьми работ приходит из регионов Луганска и Донецка.

"Мы особенно открыты к ним, потому что понимаем, что надо помогать тамошним ребятам, которые, что говорить, живут в тяжелейших условиях, и физических, и моральных", — сказал лауреат Патриаршей литературной премии поэт Юрий Кублановский. Он уточнил, что из Киева, в силу объективных обстоятельств, детских работ сейчас не приходит на конкурс.

"Славяне на славян, свои на своих, это же страшно – в этих работах это тоже встречается. Это удивительная боль за то, что происходит в Донецке и Луганске… Одна маленькая шестиклассница стихи написала об Украине — о том, что у нас же Пасха одна, у нас святые одни. И это было так просто сказано и так искренне, глубоко – до слез трогало", — заметила в свою очередь главный редактор журнала "Литература в школе" Надежда Крупина.

Международный детско-юношеский литературный конкурс имени Ивана Шмелева "Лето Господне" проводится Издательским советом Русской православной церкви по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Пятый сезон конкурса в этом году открылся 1 сентября.