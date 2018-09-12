Российский бизнес пожертвовал нуждающимся рекордное количество продуктов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В 2018 года российские компании отдали на благотворительность почти вполовину больше продуктов, чем в предыдущем, при этом большая часть пожертвований роздана нуждающимся при помощи региональных епархий Русской православной церкви, сообщили РИА Новости в фонде продовольствия "Русь".

За шесть месяцев текущего года организация с помощью Церкви распределила свыше 3 миллионов килограммов пищи и товаров первой необходимости среди малоимущих граждан. Общий объем продуктов, которые компании отдают на благотворительность, вырос на 40%.

"Каждый месяц бесплатные продукты и другие товары получают больше 150 тысяч нуждающихся в 50 регионах России. Для того, чтобы все процессы работали в ежедневном режиме трудятся наши эксперты по гуманитарной помощи, ищут транспорт для вывоза продуктов с производств и доставки в пункты выдачи нуждающимся на базе церквей и других организаций", — отмечает вице-президент Фонда продовольствия "Русь" Анна Алиева-Хрусталёва.

Почти 50% раздаваемой помощи составляют молочные продукты, кроме того, социально незащищенные категории населения получают замороженные овощи, консервы, мясо, рыбу, крупы, подсолнечное масло, чай и кофе. С недавних пор фонд стал работать с производителями кормов для животных, которые направляют излишки своих товаров в фонд для распределения среди приютов для бездомных животных в разных регионах страны.

По словам вице-президента, именно епархии Русской церкви помогают выявить наиболее остро нуждающихся в помощи.