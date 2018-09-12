Умер наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Бывший наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев) скончался в среду после тяжелой болезни, сообщается на сайте московского Сретенского монастыря.

Архимандрит Тихон c 1995 года отвечал за жизнь Псково-Печерской обители, а весной этого года наместником монастыря стал митрополит Тихон (Шевкунов), назначенный правящий архиереем Псковской епархии. Больше года архимандрит Тихон (Секретарев) уже практически не служил по причине болезни.

"12 сентября на 64-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни отошел ко Господу архимандрит Тихон (Секретарев), долгие годы несший послушание наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря", — говорится в сообщении.

Отпевание архимандрита Тихона состоится 14 сентября в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.