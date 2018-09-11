Глава УПЦ призвал верующих быть принципиальными в своей вере

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих хранить верность канонической Украинской православной церкви и не брать пример с политиков, меняющих одну партию на другую.
"От нас Бог не требует, чтобы мы отдавали свою жизнь, но Он хочет, чтобы мы были принципиальными в своей вере. Чтобы мы не были размыты, как политики: сегодня в одной партии, завтра в другой, послезавтра — в третьей, потом — ни в какой. Мы имеем одну "партию", образно говоря, — это Церковь Христова, святая Православная церковь. И надо быть принципиальными и беречь ту чистоту веры, которую Господь нам передал через святых апостолов, через святых отцов, через наших подвижников", — сказал митрополит Онуфрий.
Он отметил, что правильная вера — это "правильный вектор в жизни, который показывает человеку, куда надо идти", в то время как "человек, который не имеет правильной веры, может идти к Богу, но Бога не достигнет".
"Этот путь называется узким, но он приятный, он не является горьким. Широкий путь — греха. Там можно много из стороны в сторону метаться, но там горечь везде — внутренняя какая-то горечь, печаль, безысходность. На узком пути Христовых заповедей внутренняя радость и внутренний мир… Пусть Господь помогает нам идти по этому пути", — заключил митрополит Онуфрий.
В прошлую пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.