Глава УПЦ призвал верующих быть принципиальными в своей вере

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих хранить верность канонической Украинской православной церкви и не брать пример с политиков, меняющих одну партию на другую.

Предстоятель УПЦ обратился к прихожанам во вторник в Нещеровском монастыре под Киевом после Божественной литургии по случаю Дня Усекновения главы Иоанна Предтечи, текст проповеди опубликован на сайте украинской церкви.

"От нас Бог не требует, чтобы мы отдавали свою жизнь, но Он хочет, чтобы мы были принципиальными в своей вере. Чтобы мы не были размыты, как политики: сегодня в одной партии, завтра в другой, послезавтра — в третьей, потом — ни в какой. Мы имеем одну "партию", образно говоря, — это Церковь Христова, святая Православная церковь. И надо быть принципиальными и беречь ту чистоту веры, которую Господь нам передал через святых апостолов, через святых отцов, через наших подвижников", — сказал митрополит Онуфрий.

Он отметил, что правильная вера — это "правильный вектор в жизни, который показывает человеку, куда надо идти", в то время как "человек, который не имеет правильной веры, может идти к Богу, но Бога не достигнет".

Предстоятель УПЦ пожелал православным христианам быть верными богу и принципиальными в вопросах веры, а также идти тем путем, который указан в Евангелии.

"Этот путь называется узким, но он приятный, он не является горьким. Широкий путь — греха. Там можно много из стороны в сторону метаться, но там горечь везде — внутренняя какая-то горечь, печаль, безысходность. На узком пути Христовых заповедей внутренняя радость и внутренний мир… Пусть Господь помогает нам идти по этому пути", — заключил митрополит Онуфрий.

В прошлую пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.