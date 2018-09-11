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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Не больше двух литров в день": сколько и чего можно пить православным

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© РИА Новости / Юрий ПростяковПерейти в фотобанкИкона Иоанн Предтеча. Архивное фотоИкона Иоанн Предтеча. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Простяков
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Алексей Михеев. В день Усекновения главы Иоанна Крестителя у православных строгий пост — верующие вспоминают, как на пьяном пиру в царском дворце был убит Предтеча Христа. На Руси даже закрывали винные лавки, чтобы люди могли поразмыслить о вреде алкоголя. Грешно ли пить, сколько раз в неделю позволяют употреблять спиртное церковные каноны и когда нужно остановиться, разбирался корреспондент РИА Новости.

Верующие у гробницы Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Трижды закопанная": детективная история отсеченной головы Иоанна Предтечи
Иоанн Креститель — самый чтимый в христианском мире святой после Девы Марии. Правитель Галилеи Ирод Антипа посадил его в тюрьму за слишком смелые обличения. Впрочем, причинять ему большое зло Ирод вовсе не хотел: боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался, боялся народа. И все-таки отдал приказ обезглавить Иоанна — царь перед гостями поклялся исполнить любое желание понравившейся ему танцовщицы, а та пожелала голову Крестителя на блюде.

Самый приличный Ирод

"История Иоанна Предтечи говорит, что плохо блудить и плохо опрометчиво обещать, а не о том, что плохо пить. Православие не отрицает употребление спиртного. В вине нет греха, иначе Господь не превращал бы воду в вино на свадьбе, а сделал бы ровно наоборот. Но есть грех в его злонамеренном употреблении, поэтому Церковь четко регламентирует, когда можно пить вино. В одной из глав Типикона (богослужебный устав с указаниями о совершении праздников, правилами о постах, трапезе и других сторонах монастырской жизни) есть пометка "хорошо монаху не пить вина вовсе" — не запрет, а похвала аскетическому подвигу", — рассказывает иеромонах Феодорит (Сеньчуков), известный в православном интернете знаток гастрономии.

Дело Бахуса: С Днем трезвости, россияне!
© РИА Новости / Антон Денисов
Дело Бахуса: С Днем трезвости, россияне!
Тем более недопустимо, по его словам, совмещать употребление вина с развратом. "Ирод-то был хороший, вообще самый приличный из всех Иродов, описанных в Новом Завете. Он уважал Иоанна, любил проводить с ним время в разговорах. Но, взяв себе в сожительницы жену своего брата, он напивается, дает пьяные обеты, и — опять же, он человек слова, тоже хорошее качество, — совершает убийство. И превращается в того Ирода, который казнил младенцев. Большинство людей их теперь даже не различает", — продолжает священнослужитель.

© РИА Новости / Борис ИгнатовичПерейти в фотобанкРепродукция иконы "Усекнование главы Иоанна Предтечи"
© РИА Новости / Борис Игнатович
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Репродукция иконы "Усекнование главы Иоанна Предтечи"

Поэтому с вином надо быть аккуратнее. Всегда вовремя останавливаться и помнить о том, что, как говорил святитель Иоанн Златоуст, "все мне можно, но не все полезно".

Не больше поллитры!

В общем, употреблять спиртное православному человеку разрешается. Другой разговор — где, когда и зачем. Типикон четко указывает "праздничную норму" — три, максимум четыре красовули (монастырский сосуд) вина в праздник. Бывают они малые и большие, в большой умещается примерно пол-литра. 

"То есть получаем два литра сухого вина в день. Делаем поправку, что домашнее вино менее крепкое, чем магазинное, порядка 8-9 градусов. И считаем — потому что если хочешь жить по уставу, бери и считай. Если тебе максимально можно выпить два литра сухого девятиградусного вина, то водки, которая в четыре раза крепче, — максимум бутылку, даже меньше. И это в праздники, под хорошую закуску. Но если трезвость ума от такого количества не сохранишь — даже не пытайся начинать", — предостерегает иеромонах.

За трезвостью братьев и сестер пристально следят.
© РИА Новости / Элеонора Черная
"Церковь как костыль": чем живут воцерковленные анонимные алкоголики
Праздников в православном календаре много. Есть даже шутка: "У вас же праздник каждый день". Однако и постных дней предостаточно. Так когда же можно пить?

"Вино недозволительно в постные дни, когда не разрешен елей (масло). Это большинство дней Великого и Успенского постов, часть других постов, каждые среда и пятница, если на них не выпадает великий или средний праздник. Есть еще особо оговоренные дни, например, когда вино можно, но елей нельзя. Скажем, в Великую субботу перед Пасхой разрешается выпить одну красовулю вина для поддержания сил", — перечисляет отец Феодорит.

Монах и пивная башня

С постами все вообще интересно. Их строгость варьируется от полного запрета есть и пить (как в первый день Великого поста) до "сырной седмицы", когда дозволяется есть все, кроме мяса, и пить без ограничений. Иногда можно вино с рыбой, а иногда — только хлеб и воду.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкГреция. Святая гора Афон
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Греция. Святая гора Афон

Поэтому монастыри и в Греции, и на Руси издавна были еще и центрами виноделия. На Афоне по сей день в каждой обители паломнику поднесут стакан собственной ракии, на Кипре предложат местную "Коммандарию". В России монахи варили пиво — в Троице-Сергиевой лавре до сих пор есть Пивная башня. Однако после революции эта традиция прервалась.

Полнота бытия vs полнота пьянства

Что же православному лучше всего пить? "Все, что сделано нормальным путем", — смеется отец Феодорит. "Понятно, что в Чехии надо пить пиво, в Испании — херес, а во Франции — арманьяк или кальвадос. А что может быть лучше стопки самогона под украинский борщ?" — рассуждает он.

Верующие у гробницы Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
© РИА Новости / Илья Питалев
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От зачатия до страшной смерти: праздники и загадки Иоанна Крестителя
Самое главное, полагает священник, отдавать себе отчет, для чего пьешь вино. А еще — чтобы насладиться вкусом продукта не было превалирующим желанием, недаром в православной традиции есть и грех гортанобесия, по-простому — гурманства.

"Твоя жизнь не должна превращаться в поиск вкусностей. Зачем, например, в России пить арманьяк? Разве что ты, кроме него, вообще ничего не употребляешь. Одно дело, как я говорил, стакан местного вина на берегу Средиземного моря. А если ты сидишь за гаражом и хлещешь пресловутый арманьяк из горла, то ты просто пьяница, которому вместо водки вдруг перепало что-то приличное. И никакой полноты бытия, одна полнота пьянства", — заключает иеромонах.

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Религия и мировоззрение
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