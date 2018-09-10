Карелин: строительство храма в парке "Патриот" - своевременная инициатива

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Александр Карелин назвал строительство главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" очень своевременной и правильной инициативой.

Храмовый комплекс будет возведен на территории военно-патриотического парка "Патриот" рядом с подмосковной Кубинкой.

"На мой взгляд, эта инициатива очень правильная, своевременная. Это продолжение традиций, которые в советский период по понятным причинам были утрачены, но не забыты", — сказал Карелин журналистам.

По его словам, сама идея и ее воплощение, в том числе приделы храма, посвященные покровителям видов и родов войск, является символом единства государства, армии и веры.

"Проект амбициозный, но ВС РФ тоже, в общем-то, проект большой, заметный во всем мире. Я надеюсь, что воплощение будет более ярким, чем запланировано", — отметил депутат.

О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он же внес первое пожертвование в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". Идея получила благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.