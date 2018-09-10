Мощи святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Тулу

ТУЛА, 10 сен — РИА Новости. Ковчег с десницей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского, доставленный в Россию из Греции, в понедельник установили в Успенском кафедральном соборе в Туле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
Губернатор поблагодарил представителей Благотворительного фонда имени Равноапостольного князя Владимира, а также участников делегации из Греции, которые доставили в Тулу святыню.
Десница Спиридона Тримифунтского находится в России с 24 августа по 15 октября. Поклониться святыне можно в 12 городах страны. В Туле в течение двух дней святыне смогут поклониться все верующие. Уже сегодня в понедельник в Тулу приехали тысячи паломников из других регионов.