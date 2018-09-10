Мощи святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Тулу

Ковчег с десницей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского установили в Успенском кафедральном соборе в Туле

Ковчег с десницей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского установили в Успенском кафедральном соборе в Туле

ТУЛА, 10 сен — РИА Новости. Ковчег с десницей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского, доставленный в Россию из Греции, в понедельник установили в Успенском кафедральном соборе в Туле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.

"Для верующих это уникальная возможность прикоснуться к святыне, которая находится на постоянном хранении в Греции. Поздравляю всех православных христиан с этим событием", — сказал на торжественной церемонии глава региона Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил представителей Благотворительного фонда имени Равноапостольного князя Владимира, а также участников делегации из Греции, которые доставили в Тулу святыню.

Десница Спиридона Тримифунтского находится в России с 24 августа по 15 октября. Поклониться святыне можно в 12 городах страны. В Туле в течение двух дней святыне смогут поклониться все верующие. Уже сегодня в понедельник в Тулу приехали тысячи паломников из других регионов.

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