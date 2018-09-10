Медведев: еврейская община способствует развитию межнационального диалога

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил главных раввинов России Берла Лазара и Адольфа Шаевича с Рош ха-Шаной, отметив вклад еврейских общин в развитие межнационального и межконфессионального диалога в стране, телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.

Рош ха-Шана — еврейский новый год. В 2018 году отмечается с 9 по 11 сентября.

"Примите мои сердечные поздравления с одним из главных иудейских праздников – Рош ха-Шана. Он символизирует начало нового года, наполнен светлыми чувствами и радостными ожиданиями. В этот день верующие традиционно подводят итоги пройденного пути, задумываются о будущем, молятся о мире, благополучии, здоровье своих родных и близких", — говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что сегодня еврейская община играет важную роль в общественной жизни страны, способствует развитию межнационального и межконфессионального диалога, а также вносит значимый вклад в противодействие ксенофобии. Кроме того, община ведет большую просветительскую работу и возрождает традиционное религиозное образование, добавил он.

"Уверен, что и в дальнейшем Ваши усилия будут направлены на поддержание согласия в обществе, а уникальные традиции еврейского народа будут бережно сохраняться и передаваться из поколения в поколение. Желаю Вам и всем последователям иудаизма счастливого нового года, успехов и процветания", — заключил Медведев.